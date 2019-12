Copons celebra un mercat de Nadal el 15 de desembre

Copons acollirà el diumenge 15 de desembre un mercat de Nadal, un espai on es podran trobar parades amb productes artesans amb un toc nadalenc com productes gastronòmics de la zona, objectes de regal fets a mà, bijuteria, artesania tèxtil i també es faran tallers de ceràmica per la canalla.

El mercat tindrà lloc durant tot el matí a la zona de davant del Poliesportiu de Copons a l'entrada del poble, i està organitzada per l'Ajuntament de Copons.

Amb aquest mercat de Nadal, Copons donarà el tret de sortida a les festes nadalenques , que comptarà amb d' altres activitats organitzades per diferents entitats del poble .

La visita al mercat de Nadal pot ser una bona oportunitat també per passejar pel poble de Copons que té amb un important patrimoni històric, arquitectònic, cultural i natural.