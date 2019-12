El Pessebre Vivent del Bages arriba a la 41a edició

El Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals arriba aquest Nadal a la seva 41a edició. Les sessions s'agruparan per grups de 250 persones i tindran una durada aproximada d'1 hora. Un cop iniciada cada sessió, la taquilla començarà la venda d'entrades de la següent. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. S'avisarà per les xarxes socials i la web.

Calendari de funcions i horaris



21 i 22 desembre - 1 sessió a 18:30

26,28 i 29 desembre - 2 sessions a 18:30 i 19:30

1, 4 i 6 de gener - 1 sessió a 18:30

Tarifes



Adults: 10€

De 6 a 12 anys: 6€

Fins a 5 anys i membres del Club Super3(*): gratuït

Grups (mínim 20 persones): 8€

Descomptes

Entrades anticipades comprades per internet

Majors de 65 anys

Restaurants col·laboradors

Impressió programa Pessebre de: facebook, programes e-mail... on consti el descompte (un programa amb descompte és per una sola persona, en l'entrada d'adult)

Més informació a www.pessebre.cat.