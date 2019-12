Un any més torna al Pati del Teatre Kursaal la tradicional Fira de Nadal, que organitza Imagina't. Serà aquest proper dissabte, 14 de desembre, de 17 a 21 h amb una quinzena de parades d'articles de Nadal i manualitats fetes per colles d'amics, escoles o esplais de Manresa. Enguany la fira, que celebrarà la seva 18a edició, servirà també per donar a conèixer la nova temporada d'Imagina't.