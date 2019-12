Quins productes baixen de preu aquest Nadal?

Els majoristes de peix i marisc, fruites i hortalisses, carn i aviram de Mercabarna preveuen distribuir més de 100.000 tones de producte fresc aquest Nadal, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat.

Pel que fa als preus, es mantindran estables amb els increments habituals del peix i el marisc fresc per l'increment de la demanda. Un dels productes que més s'encarirà, a l'entorn del 20%, és la dorada salvatge per la reducció de les captures pels forts temporals al nord d'Europa.

Per contra, les cloïsses i les ostres, seran un 14% i un 5% més barates respectivament. Pel que fa a les fruites, la pinya s'encarirà enguany després d'anys a preus molt baixos.

La principal novetat aquest Nadal seran les minihortalisses de colors provinents del Maresme i Almeria.

Mercabarna ha presentat aquest dijous les principals tendències i previsió de vendes en vista les festes de Nadal. Per primer cop, a la roda de premsa s'hi han sumat els venedors de carn i aviram, que tot i no tenir mercat central mouen xifres de negoci importants. L'altre novetat ha estat la presència de la cuinera Carme Ruscalleda que enguany ha estat l'encarregada de presentar algunes receptes.

Peix i marisc

Àngel Mañez, president del gremi de majoristes del peix, ha explicat que aquest Nadal preveuen comercialitzar 6.700 tones de producte fresc i congelat, un 2% més que l'any passat. Del total, un 85% serà producte fresc i la resta congelat.

Sobre els preus, Mañez ha destacat que en línies generals es mantindran estables respecte l'any passat o fins i tot lleugerament més baixos (entre un 5% i un 9%) amb els increments habituals d'alguns productes com el besuc o la dorada. Del primer ha dit que el preu ha pujat tant en els últims anys que enguany es mantindrà i que la dorada salvatge s'encarirà un 20% per la manca de captures. Per contra, l'escamarlà, la gamba llagostinera, les cloïsses o les ostres baixaran.

Mañez ha recomanat als consumidors que es deixin assessorar pels seus peixaters de confiança perquè de vegades un producte poc conegut i a un preu molt raonable pot ser una molt bona alternativa als productes més típics per aquestes dates i amb preus alts. Aquí, per exemple, ha destacat la qualitat i el bon preu de peixos d'apicultura com les dorades, els llobarros, els turbons o els salmons.

Fruites i verdures

Els majoristes de fruites i verdures de Mercabarna preveuen un bon Nadal i superar les 90.000 tones de producte comercialitzat, gairebé un 5% més que l'any passat. Les fruites més venudes seran un Nadal més la pinya, de la que esperen comercialitzar més de 1.000 tones, i el raïm blanc d'Alacant.

La principal novetat d'enguany seran les minihortalisses de colors com les pastanagues, els cogombres, les coliflors liles o les bledes vermelles que compartiran protagonisme amb els tomàquets xerris, molt demandats els últims anys.

Per tercer any consecutiu, els fruits vermells seran un dels productes estrella. Només de gerds, el més popular dels fruits vermells, els majoristes n'esperen comercialitzar més de 240 tones, amb uns preus entre un 10% i un 20% més baixos. "Han vingut per quedar-se perquè el consumidor ha descobert les seves propietats naturals i la seva dolçor", ha afegit Jaume Flores, president del gremi de majoristes de fruites i verdures de Mercabarna.

Carn

El sector de la carn de Mercabarna preveu distribuir unes 3.500 tones de producte. Un 70% correspondrà a peces de boví (vedella i bou) i la resta sobretot a cabrit i xai. Segons ha explicat Enric Capolons, representant dels venedors, els preus baixaran lleugerament en el cas de la vedella i pujaran en el cas del xai i el cabrit.

Aviram

El representant dels venedors d'aviram, Josep Capdevila, ha explicat que el Nadal "és la festa major" d'aquest producte del que n'esperen vendre unes 15.000 unitats (100 tones), un 5% més que l'any passat. Capdevila ha recomanat als consumidors que apostin per aus criades a l'aire lliure com els capons, la pularda, el gall d'indi de pagès o l'oca perquè són animals que s'han criat "feliços" i que tenen un carn saludable i tendre.