5 regals tecnològics per menys de 50 euros

Arriba el Nadal! L'època de l'any en la que toca escurar-se les butxaques per tots els regals que cal fer. Per això us portem una selecció de cinc regals tecnològics per menys de 50 euros: des d'altaveus intel·ligents fins a pantalles per al projector, sense oblidar el regal per als més menuts, els smartwatch per a nens. Aquest dispositiu us permetrà tenir controlats els vostres fills i ofereixen moltes altres opcions. Per als més esportistes també us presentem auriculars inalàmbrics amb una bona qualitat de so que no deixaran indiferents a ningú.