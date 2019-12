Solsona canvia la pista de gel sintètic per un parc de Nadal del 23 al 31 de desembre

El parc de Nadal Il·lujoc és la principal novetat que presenta enguany l'agenda solsonina per festes. Durant la primera meitat de les vacances nadalenques, entre el 23 i el 31 de desembre, el públic de 0 a 14 anys tindrà una àmplia oferta d'activitats a la Sala Polivalent. És una iniciativa de les regidories d'Educació i Cultura amb la col·laboració de la UBIC i Amisol que substitueix la pista de gel sintètic dels darrers anys.

El parc de Nadal funcionarà diàriament, excepte per Nadal i Sant Esteve, i en diferents horaris. Així, obrirà de quatre de la tarda a vuit del vespre els dies 23, 24, 27 i 30; de deu a una i de quatre a vuit el dia 28, i de deu a una el 31. L'entrada, que només han de pagar els infants, serà de 5 euros per jornada, tot i que els establiments de la UBIC oferiran vals de descompte a la seva clientela.

L'Il·lujoc proposarà tallers, una zona de multiactivitats, amb circuit de segways els dies 23 i 24; un circuit d'aventura els dies 27 i 28 i rocòdrom el 30 i el 31. També hi haurà inflables i, per als més menuts, un espai de ludoteca. En tots els casos, els nens i nenes han d'anar acompanyats almenys d'una persona adulta. A banda d'aquesta oferta, el dia 24 es convidarà tota la quitxalla a fer cagar el tió de cinc a dos quarts de vuit i el 31 al punt del migdia, a celebrar "Les campanades infantils" amb crispetes.

"Enguany hem apostat per un canvi de format per sorprendre els infants i buscar més confort en un espai interior, també guiats per l'excel·lent acollida dels dissabtes amb els patges dels darrers anys", explica la regidora de Cultura i Educació, Judit Gisbert. Per primera vegada, es confia la gestió d'aquesta activitat a l'empresa especialitzada Players Sport i Gestió.

Al parc de Nadal hi treballaran cinc monitors i monitores de la comarca, una coordinadora i una setena persona de suport en dies puntuals, a més de personal de l'empresa per conduir i supervisar determinades activitats. D'altra banda, cada dia hi haurà servei de bar a càrrec d'Amisol.



Visita dels patges, el dissabte 28



L'últim dissabte de l'any l'entrada al parc de Nadal serà gratuïta amb motiu de la visita dels patges reials i els escribes per recollir els desitjos dels nens i nenes solsonins. La ciutat repeteix el format d'"Un dissabte amb els patges", de deu a una i de quatre a vuit. Durant tota la jornada hi haurà tallers de temàtica nadalenca, un espai de ludoteca, inflables, multiactivitats i la màgica visita d'elfs. Igualment, s'amenitzarà el dia amb cantades de nadales i altres actuacions musicals.