Guarniments nadalencs per fer a casa que et sorprendran

Guarniments nadalencs per fer a casa que et sorprendran | Pinterest

Crear guarniments nadalencs casolans és més fàcil del que sembla. En qualsevol bosc pròxim o en la teva pròpia casa pot trobar materials amb els quals aconseguir una decoració nadalenca casolana d'allò més original.

Si la loteria, la carta al Pare Nadal o les sortides pròpies d'aquestes dates fan mossa en la teva cartera i vas amb el pressupost just com per a pensar a decorar la teva casa per Nadal, amb una mica d'imaginació i habilitat pots crear guarniments nadalencs casolans i sorprendre els teus convidats.

Estrella de llana

Aquest guarniment de decoració nadalenca casolana és una de les més fàcils i elegants de fer. Per a aconseguir aquest guarniment només necessitaràs cartó, cordill i llana del color que prefereixis.





Arbre de branques

Les branques i altres materials naturals són la millor opció per a crear guarniments nadalencs casolans. En aquest cas, per a crear decoració nadalenca d'allò més original i barata necessitaràs branques, cola, corda i una mica de pintura, encara que això últim és opcional.



Collaret de botons

Segur que a casa tens un munt de botons perduts en algun costurer. Ara pots donar-los un ús d'allò més original i crear aquesta decoració nadalenca casolana que sorprendrà els teus convidats. Només necessitaràs fil, botons i un llaç.



Pots de Nadal

Amb uns pots buits, espelmes i una mica de pintura pots aconseguir decoració d'allò més original. Aquesta guarnició nadalenca agradarà als més petits de la casa i donarà a la teva llar un toc elegant però alhora divertida.



Flocs de branques

Un altre exemple de decoració nadalenca low-cost gratis són aquests flocs de neu per a penjar en la paret. Per a poder fer-los només necessitessis unes poques branques, cola, corda, fulles de pi, botons que trobis per casa o qualsevol cosa que se t'ocorri per a adornar-los.



Figures amb llibres

Per a crear decoració nadalenca casolana no sols pots recórrer als materials naturals. Els llibres són una altra bona opció i mostra d'això és aquesta figura. Per a aconseguir-ho només necessitaràs diversos llibres i material per a posar-li adorns i fer-li la forma que vulguis.



Figura de pinyes

Les pinyes són un dels materials naturals que més joc donen. Amb elles pots crear guarniments casolans elegants o figures sorprenents que encantaran als més petits de la casa. En aquest cas, amb unes pinyes i una mica de feltre figures d'allò més originals.



Guarniment amb globus

Aquesta decoració nadalenca casolana és una de les més elegants i fàcils de fer. Per a aconseguir-la només necessitessis globus, cordill, cua i purpurina. Amb aquests adorns donaràs al teu arbre de nadal un toc d'allò més elegant.



Penjolls de fusta

Per a aconseguir-ho, necessitaràs uns petits trossos de fusta, un bolígraf, un trepant i un llaç. Si no tens això últim pots provar de pintar els dibuixos sobre la fusta o a tallar-los amb un punxó.





Estrella de paper

Els guarniments amb paper també són una opció ideal per a crear decoració nadalenca casolana i lowcost. A més aquesta manualitat de Nadal agradarà molt als més petits de la casa. Per a aconseguir-ho necessitaràs paper de diferents tipus, cola i purpurina per a donar-li un toc nadalenc.