Com evitar enganys en la Loteria de Nadal

La Policia Nacional ha advertit sobre els enganys i riscos més coneguts en relació amb la Loteria de Nadal que se celebra aquest diumenge 22 de desembre. Amb motiu del sorteig nadalenc, la Policia ha ofert deu consells per a no caure en cap frau. A través de les seves xarxes socials, els agents aniran recordant aquests consells per a evitar que els ciutadans arribin a convertir-se en víctimes d'aquests delictes.

Entre els advertiments, la Policia ha demanat que es comprin els dècims de Loteria per al sorteig "només en llocs autoritzats" i, en el cas de realitzar la compra en Internet, guardar els correus relacionats amb ella i fer captures de la gestió.

Els agents també han alertat als ciutadans que desconfiïn dels missatges que rebin informant d'haver estat premiat en un sorteig desconegut; que comprovin que el dècim té el logo, el codi i tots els elements de verificació; o de fotocopiar el dècim i indicar els qui participen en la compra quan la Loteria es comparteixi amb amics o familiars.

Davant aquest sorteig, la Policia ha avisat de la necessitat de conservar el bitllet en "perfectes condicions", ja que la seva deterioració podria donar problemes en cas de ser premiat. A més, abans d'una possible pèrdua, ha aconsellat fer una fotografia del dècim o apuntar en un lloc segur el número.

Si el dècim ha estat robat o perdut, la Policia Nacional ha demanat que es denunciï en qualsevol comissaria, així com comunicar-ho a Loteries i Apostes de l'Estat."Si has estat víctima d'una estafa, no dubtis a denunciar-ho aportant totes les dades que tinguis sobre els autors i el seu modus operandi", ha conclòs la Policia.