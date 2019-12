L'Ajuntament de Manresa estrena un vídeo nadalenc per potenciar el comerç local

Potenciar el comerç local i de proximitat és un dels objectius de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Manresa. Amb aquest objectiu, el consistori, en col·laboració amb la UBIC Manresa+Comerç han editat un petit vídeo, d'un minut de durada, per tal d'incentivar la compra a Manresa, coincidint amb la campanya comercial nadalenca. En el vídeo hi apareixen persones i famílies que animen a fer les compres al comerç de proximitat de la ciutat.

Amb la campanya, l'Ajuntament vol seguir donant suport al comerç local i que es visualitzi el concepte que aquest sector porta a terme una tasca imprescindible de dinamització de la ciutat, li dona vida i és un element cohesionador de primer ordre. Tota la ciutadania és lliure de fer les compres on consideri oportú, però les decisions de compra tenen repercussions per a la ciutat. Consumir al comerç local significa aportar oportunitats laborals a persones del territori, garantir el futur del sector i també ajudar a mantenir la vida i la vitalitat dels carrers de Manresa.

Coincidint amb el llançament del vídeo, durant la campanya s'ha activat un petit concurs per incentivar la ciutadania a gravar petits vídeos en comerços de la ciutat, explicant per exemple per què compra a Manresa. Els vídeos han de ser de com a màxim 10 segons, i s'han de compartir a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram) amb l'etiqueta #CompraaManresa. Els més divertits o engrescadors podran optar a diversos premis: un de 200€ , un de 100€ i dos de 50€ en vals de compra bescanviables a qualsevol dels comerços adherits a alguna associació de comerciants de la ciutat. Els premis els assumirà l'Ajuntament i la UBIC Manresa + Comerç.

L'Ajuntament preveu portar a terme properament noves iniciatives per tal de seguir incentivant el comerç de proximitat a la ciutat.