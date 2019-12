La Nit Viva de Fonollosa torna un any més per les festes de Nadal

El poble de Fonollosa tornarà enguany a oferir la Nit Viva, l'espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d'un segle i al qual participen més de 200 persones,de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalies, que fan de figurants en unes 50 escenes estàtiques, mòbils o parlades en quadres situats en cases i espais centenaris del poble. La Nit Viva es podrà veure els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1 de gener de 2020, en dues sessions cada dia.

La representació transcorre pels carrers i interiors de diverses cases centenàries del Raval del Sastre del poble de Fonollosa. Com és habitual, l'organització ha treballat els darrers mesos per anar millorant les escenes, amb més elements, decoració i objectes antics, per tal de seguir avançant i millorar encara més el rigor històric que caracteritza aquest espectacle.

Entre les escenes destacades hi ha la premsa d'oli, el celler i la núvia (situades a l'interior de cases datades del segle XVII), passant el rosari, l'escola, la carboneria, el forjador, les trementinaires... El recorregut transcorre per interiors però també pels carrers i camps, on el visitant trobarà també escenes com el batre, el mercat, la bugada, el carro de la verema, la festa major (amb músics en directe) o la matança del porc. També s'hi recrea el portal de Betlem.

Enguany, les funcions seran els dies 26, 28 i 29 de desembre, i 1 de gener de 2020, a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre. Les entrades es poden adquirir directament a taquilla (situada a l'entrada del poble de Fonollosa) des d'una hora abans de l'inici de la primera sessió. El preu de l'entrada és 7 euros (5 per a infants de fins a 14 anys i gratuït per als menors de 4 anys). En finalitzar, es reparteix pa per torrar amb cansalada i allioli de codony per a tots els visitants.

L'organització de la Nit Viva és a càrrec del Grup de Teatre Faltagent, l'Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i els veïns i veïnes de Fonollosa i pobles de l'entorn, amb el suport de l'Ajuntament de Fonollosa, la Diputació de Barcelona i diverses empreses.