Totes les fires, festes i activitats de Nadal d'aquest cap de setmana

Manresa

-Pista de gel. Fins al 12 de gener, a la plaça Sant Domènec. Preu: 7 euros. Vals de descompte del 50% a la majoria de comerços locals.

-Photocall nadalenc. Fins al 15 de gener, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, a la placeta de la Mel. Instal·lació d'un trineu on els més petits podran pujar i fer-s'hi fotografies. Organització: Urgell Comerç Centre.

-Guimerà Comerç al teu costat. Fins al 6 de gener, en horari comercial, al carrer Guimerà, tió de grans dimensions, bústies per a les cartes per als Reis i altres activitats. Concurs a Instagram.

-Pessebre monumental i diorames. Fins al 6 de gener, al Centre Cultural el Casino, mostra pessebrística, enguany dedicada al conjunt monumental de les Torres de Fals. Horaris: de dimarts a dissabte, de 18 a 21 h; i diumenges, d'11 a 14 i de 18 a 21 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, de 18 a 21 h. Dilluns, tancat. Organització: Grup Pessebrístic de Manresa.

-Festival de Nadal i cagatió popular a la Font dels Capellans. Avui, a les 17.30 h, a la sala polivalent de l'associació de veïns. Actuacions dels infants dels projectes infantils del barri i de pares, mares i educadors. Cagatió amb caramels.

-Cagatió i espectacle infantil a Valldaura. Avui, a les 18 h, al local de l'associació de veïns. Animació a càrrec de Roger Camprubí.

-Pastorets infantils de la Vinyeta. Dissabte, a les 12 i a les 18 h; i diumenge, a les 12 h, a La Vinyeta (Roger de Flor, 39 baixos). Un grup d'infants del barri representen una versió d'Els Pastorets de Folch i Torres. Entrades: 5 euros.

-Cagatió a Cal Gravat-Bufalvent. Dissabte, de 17 a 20.30 h, al local de l'associació de veïns. Tallers i jocs de taula per a infants i joves amb l'animació del grup Ai Carai. Es farà cagar el tió.

-«El Poema de Nadal». Dissabte i diumenge, a les 17.30, 18.45 i 20 h, al Carrer del Balç. El text clàssic de Josep Maria de Sagarra adaptat als espais del carrer del Balç. Versió teatral de petit format amb els actors Alícia Puertas i Ivan Padilla, acompanyats pel saxo de Joan Mas. Entrades: 8 euros. A la venda a www.manresaturisme.cat. Organització: Fundació Turisme i Fires de Manresa.

-Concert de Nadal a les Escodines. Dissabte, a les 18 h, al local de l'associació de veïns (Sant Bartomeu, 50). A càrrec de la Coral Infantil Escodines i el taller de Cançons de tots els temps.

Abrera

-Pista de gel. Fins al 7 de gener, al parc de Can Morral. Del 6 al 20 de desembre: de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h; i caps de setmana, d'11.30 a 20.30 h. Del 21 de desembre al 7 de gener: de dilluns a divendres, d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h; i caps de setmana d'11.30 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener: d'11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener: de 16 a 20.30 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts de patinatge (lloguer de patins inclosos).

-Cagatió solidari. Avui, de 16.30 a 18.30 h, al parc de Can Morral. Animació infantil i recollida d'aliments i productes d'higiene per al Banc d'Aliments. Organització: Ajuntament d'Abrera. Regidoria d'Infància. Col·laboració: Creu Roja i Càritas.

-Inauguració de la Carpa Diverespai. Avui, a les 18.30 h, al parc de Can Morral. Estarà oberta fins al 7 de gener, de dilluns a diumenge, d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, d'11 a 14 h. I els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, de 16 a 20.30 h. És un espai lúdic i educatiu dirigit a la infància de 0 a 12 anys i les seves famílies. Amb inflables, tallers, espectacles, animació... Preu: 1 euro per persona i dia. Gratuït per als menors d'1 any i mig.

-Nadal a Ca n'Amat. Dissabte, de 17 a 02 h, al Casal Social de Ca n'Amat (carrer de Sant Esteve, 47. Sant Esteve de Sesrovires). Taller infantil de guarniments per a l'arbre de Nadal de 17 a 18 h. En acabar el taller hi haurà una xocolatada per a tothom. De 21 a 02 h, sopar de germanor amb música i ball. Organització: Associació de Veïns Ca n'Amat 2001. Col·laboració: Ajuntament d'Abrera. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires.

L'ametlla de merola

-«Els Pastorets de l'Ametlla de Merola». Diumenge, a les 17 h; el dia 26 de desembre, a les 18 h; i els dies 29 de desembre i 12 i 19 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l'obra nadalenca La flor de Nadal, de Francesc d'Assís Picas. Música: Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el carnet del Super3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

Ardèvol

-Pessebre vivent. Diumenge i els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 11 de gener, a les 18.30 i a les 19.45 h. El llogarret, d'escassament cent habitants, aplega prop de 200 actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa més de vint anys. La primera part és d'inspiració bíblica. A la segona part s'hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats del segle XVIII. Entrades: 10 euros; gratuït fins a 3 anys i 5 euros de 4 a 9 anys. Més informació i reserva d'entrades: 678 69 15 39 (Glòria) o 646 63 36 46 (Màrius), de 10 a 12 i de 16 a 19 h.

Artés

-Concert de Nadal. Avui, a les 18.30 h, a l'auditori de Cal Sitges. A càrrec de la Banda Jove, Jove Orquestra i Orquestrina de l'Escola Municipal de Música d'Artés.

-Concert de Nadal. Avui, a les 20 h, a l'auditori de Cal Sitges. A càrrec de la Banda i l'Orquestra de Escola Municipal de Música d'Artés.

-Exposició de pessebres. Diumenge i els dies 25, 26 i 29 de desembre i 1, 5, 6 i 12 de gener, a la sala d'actes de Cal Sitges. Organització: Associació de Pessebristes d'Artés.

Avinyó

-Inauguració del pessebre i torronada. Avui, a les 17 h, al Casal del Passeig. Venda de tiquets al Casal del Passeig. Ho organitza: Centre de la Gent Gran.

-Portada del pessebre al Garrofí. Dissabte, a les 16 h, sortida a la plaça Major. Com ja és tradició, el Centre Excursionista d'Avinyó anirà fins al cim del Garrofí a portar el pessebre.

-«Pastorets». Diumenge, a les 18 h, al Catalu-nya. Amb el Grup de Teatre d'Avinyó. Entrades: 8 euros.

Bagà

-Torronada. Dissabte, a les 17 h, al club Bagà Gran. Entrepans, torrons, polvorones i cava i ball amb Raimon Músic. Preu: 5 euros per als socis i 7 euros per als no socis. Places limitades. Venda de tiquets al club.

▶Pujada de pessebres a la roca Tiraval. Diumenge, a les 9 h, sortida des de la plaça Catalunya. Excursió-passejada des del coll de Turbians. Hi haurà esmorzar per a tothom. Dificultat: 3 km i 100 metres de desnivell. Caminada d'uns 20 minuts. Més informació: UEC Bagà.

Berga

-2a Quina Berguedana. Dissabte, a les 22.30 h, al Pavelló Vell. Es repartiran més de 500 regals i un bingo de 1.500 euros. Presentació: Josep Badia i Judit Jordana. Amenització a càrrec del punxadisco Toni Malé i la part tècnica a càrrec de Dani Magyc. Entrades: 20 euros. A la venda a Assegurances Bilbao, Impremta Casals i Món Molins. Al pavelló es podran comprar més cartrons. Hi haurà un bingo solidari dedicat al col·lectiu Sense Por. Organització: Club Esportiu Berga, Bàsquet Berga, Handbol Berga, Mountain Runners i la secció de vòlei del Club Esquí Berguedà.

-Cagatió i taller de tions. Diumenge, a les 11 h, a la plaça de la Font del Ros. Cantada de nadales per acompanyar la festa. Organització: Associació de Veïns de la Font del Ros i Coral Infantil Xerics.

Borredà

-Mercat d'intercanvi de joguines. Dissabte, d'11 a 12 h, al centre cívic. Els infants que hi vulguin participar hauran de portar una joguina de casa seva.

-Cantada de nadales. Dissabte, a les 12 h, al local Puigmal. A càrrec dels alumnes de la ZER Berguedà Centre.

-Contacontes nadalencs. Dissabte, a les 12.45 h, a càrrec de Rosa Pinyol.

-Dinar popular. Dissabte, de 14 a 16 h. Preu: 10 euros. Famílies de la ZER: 7 euros.

Cabrianes

-20è Pessebre vivent. Diumenge, a les 18 h, representació de diverses escenes nadalenques al voltant de la plaça.

Calaf

-«Els Pastorets infantils de Calaf». Diumenge i els dies 28 de desembre i 6 de gener, a les 18 h, al Casal de Calaf. Basats en el text de Josep M. Folch i Torres, amb adaptacions d'Eloi Fonoll i Marina Torra, espectacle amb una escenografia basada en projeccions d'imatges i vídeos, acurada selecció musical i efectes d'il·luminació. Dirigits per Eloi Fonoll, ajudat per Elna Sans, hi participen més de 130 petits actors de Calaf i Comarca. Entrades: 12 euros; i 6 euros fins a 12 anys. 10 euros per als socis. A la venda a la web entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles. Entrada lliure per als socis del Club Super3 acompanyats d'un adult, en adquirir les entrades a taquilla.

Callús

-Fira de Nadal. Dissabte, de 16 a 20 h, a la plaça de l'Església. Parades d'artesania i comerç local. A les 17 h, espectacle infantil a càrrec de la companyia Ai Carai! Durant l'espectacle es farà cagar el tió (aquest any no serà un tió gegant). Cal portar un bastó per fer cagar el tió. Xocolatada.

Capellades

-Concert de Nadal de l'escola de música. Avui, a les 18 h, al teatre La Lliga. Amb els alumnes de llenguatge musical i grups instrumentals.

-Concert de Nadal. Diumenge, a les 18 h, al teatre La Lliga. A càrrec de la Big Band de l'Escola de Música de Capellades.

Cardona

-Nadales a dojo. Avui, d'11.30 a 13 h, a l'auditori Valentí Fuster. Organització: Escola Mare de Déu del Patrocini.

-Celebració de Nadal. Avui, a les 10.30 h, al teatre Els Catòlics. Organització: Escola Vedruna Cardona.

-Concert d'agrupacions a la residència Sant Jaume. Avui, a les 17 h, a la residència Sant Jaume Organització: Escola Municipal de Música Musicant.

Casserres

-Diada de la Penya Q'sarrenca. Dissabte, a les 16 i a les 18 h, animació als partits del Casserres CF i del FS Casserres. A les mitges parts, cantada de nadales i cagatió per als més menuts. A càrrec de la Penya Q'sarrencaT, amb la col.laboració de Casserres CF, FS Casserres i Coral Jove Sant Bartomeu.

-Torronada i bingo. Diumenge, a les 16.30 h, al Local Cultural. Organització: Càritas Parroquial Casserres.

Castellar de n'hug

-Sopar i ball per a la gent gran. Avui, a les 20.30 h, sopar. A les 22.30 h, ball amb Duet Este. Tothom hi és convidat.

-Repartiment de calendaris i lots. Dissabte, es reparteixen calendari a tots els veïns del poble i lots de Nadal als majors de 65 anys.

-Arribada del patge reial. Diumenge, a les 17.30 h, a la plaça de l'Església, per recollir les cartes dels nens i nenes. Seguidament es farà cagar el tió i hi haurà xocolatada al local social.

Castellbell i el Vilar

-Tió bastoner. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de Lluís Companys. A càrrec de La Xarranca. Cal inscripció a www.castellbellielvilar.cat.

-Pessebre monumental i diorames. Dissabte i els dies 26 i 29 de desembre, d'11 a 13 h, al Casino Burés.

Castellterçol

-Exposició de pessebres. Fins al 26 de gener, a les Escoles Velles. Horari: dissabtes, diumenges i tots els festius, de 12 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Agrupació de Pessebristes de Castellterçol.

-Cagatió popular. Avui, a les 18 h, a la plaça Vella-Espai de Lectura.

-Concert de Nadal de l'Escola Música i Dansa. Dissabte, a les 11 h, al Centre Espai Escènic.

Collsuspina

-Concert de Nadal. Diumenge, a les 12 h, al local social. Amb l'Orquestra de Collsupina.

Esparreguera

-37a Mostra de Pessebres. Fins al 6 de gener, a la sala d'exposicions municipal. Organització: Col·lectiu de Pessebristes d'Esparreguera.

-Cavallets i llits elàstics. Fins al 7 de gener, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Amb els tiquets de compres superiors a 3 euros realitzades als establiments comercials de la vila es gaudirà d'un 2x1 a les atraccions.

-Exposició de cartells de pessebres. Fins al 31 de desembre, a la biblioteca municipal L'Ateneu, mostra de la col·lecció d'Òscar Mestres.

-Decoracions per a l'arbre de Nadal de la Plana. Dissabte i dilluns, a les 10 h, al local social de l'Associació de Veïns de La Plana. Organització: Associació de Veïns de La Plana.

-Repicada d'inici de les festes de Nadal. Dissabte, a les 12 h, al campanar de Santa Eulàlia. Si algú està interessat a assistir a la repicada només cal que enviï un correu electrònic a amicsdelcampanar@gmail.com. Organització: Amics del Campanar d'Esparreguera.

-«Els Pastorets». Diumenge, a les 11.30 h; i el dia 26 de desembre, a les 19 h, al teatre de La Passió. Seguint la tradició de cada any, a La Passió d'Esparreguera, tornen els clàssics de Nadal, Els Pastorets, un espectacle familiar per a tots els públics. Uns Pastorets tradicionals com els de tota la vida, amb una gran participació d'actors i infants. Entrades a www.lapassio.net. Organització: La Passió d'Esparreguera.

L'estany

-«Vine a fer cagar el tió». Diumenge, a les 12 h, a la plaça del Monestir. Organització: Associació Cultural i Recreativa de l'Estany.

Fals

-41è Pessebre vivent del Bages. Dissabte i diumenge, a les 18.30 h; els dies 26, 28 i 29 de desembre, a les 18.30 i a les 19.30 h; i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18.30 h, a les Torres de Fals. 24 escenes de la història bíblica del naixement de Jesús. Durada aproximada: 1 hora. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït fins a 5 anys i membres del Club Super3; 8 euros per als grups (mínim 20 persones). Descomptes en la venda anticipada per internet, majors de 65 anys, restaurants col·laboradors. Més informació: www.pessebre.cat, www.acrfals.com.

Igualada

-Campanya de recollida de joguines. Avui, de 10 a 22 h, a l'entrada principal de l'ajuntament. 30a edició de La Marató de recollida de joguines, amb l'objectiu que cap infant de la comarca es quedi sense una joguina nova la nit de Reis. Per cada joguina entregada a la Marató es regalarà una entrada per patinar a la pista de gel. Ho organitza: Creu Roja a l'Anoia.

-Audicions de l'Escola Municipal de Música. Avui, de 18 a 20 h, al mercat de la Masuca. L'alumnat realitzarà audicions instrumentals. Ho organitza: Escola Municipal de Música d'Igualada i Associació de Botiguers de la Masuca.

-Tradicional cantada de nadales. Avui, a les 20 h, a la plaça de l'Ajuntament. Amb la participació de corals de la ciutat, i direcció a càrrec de la Capella de Música de la Tossa. Es podrà participar en la recollida de joguines promoguda per Creu Roja Anoia. Hi col·labora el Gremi de Flequers de la Comarca de l'Anoia.

-Fira de Nadal. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, a la plaça de l'Ajuntament, carrer Santa Maria i plaça Pius XII. Parades de productes artesans, regals de Nadal, pessebres, ornaments nadalencs i gastronomia. S'oferirà xocolata desfeta als visitants. Tallers i activitats infantils a càrrec d'Anima'ns, d'11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h, a la plaça de l'Ajuntament. Cantades de nadales a càrrec de les corals de la ciutat: dissabte, a les 19.30 h, Coral Merlet. Organització: Fira d'Igualada-Comissió de Festes del Barri de la Font-Vella.

-Fem cagar el tió gegant. Dissabte, de 18 a 19.30 h, a la plaça de l'Ajuntament. Activitat gratuïta. També el dissabte 21 de desembre.

-Cantada de nadales. Dissabte, d'11.30 a 13.15 h, als carrers comercials d'Igualada Nord i Sagrada Família. A càrrec dels nens i nenes del col·legi Monalco. Organització: Associació Nou Centre d'Igualada i Col·legi Monalco.

-«Els Pastorets d'Igualada». Diumenge, a les 11.45 h; i també els dies 26 de desembre, a les 17.30 h; i 29 de desembre, a les 11.45 i a les 17.30 h. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep Maria Folch i Torres, somien que s'enfronten a Llucifer i Satanàs.

-Pista de gel i tobogan sintètic. Fins al 12 de gener, a la plaça de Can Font. 400 metres quadrats de pista de gel i tobogan sintètic de 30 metres. Laborables: de 17 a 21 h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Pista de gel: 6 euros (30 minuts) patins inclosos. Tobogan: 4 euros (tres baixades). Descompte de 2 euros si es compren entrades de pista de gel i togoban.

Martorell

-Patge de Nadal i xocolatada. Avui, a les 17 h, a la plaça de Pere Teixiné. Organització: Associació de VeïnsTorrent i Rodalies.

-Pare Noel. Dissabte, diumenge i dilluns, d'11 a 13.30 i de 17 a 20 h, al vestíbul de Cal Nicolau (plaça de la Vila, 7). Organització Fem Vila.

-«Family Day». Dissabte i els dies 27 de desembre i 3 i 4 de gener, a les 12 h, a la pista de gel (plaça de la Mare Caterina Coromina). Organització: Neven.

-Coral Veus del Progrés. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l'Església.

-Fira de Nadal. Diumenge, de 10 a 20 h, a La Vila. Organització: Fem Vila.

-Atraccions infantils. Diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça de l'Església.

-Martorell rep l'enviat dels Reis d'Orient. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça de la Vila. El patge Viu-Viu rebrà les cartes de tots els infants. Organització: Patronat Cavalcada de Reis.

-Corral nadalenc. Diumenge, d'11 a 14 h, als jardins de l'Enrajolada (carrer de l'Aigua, 1). Pessebre en viu i tallers nadalencs per als més petits.

-Tió gegant. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l'Església.

-Martorell rep l'enviat de Ses Majestats els Reis d'Orient. Diumenge, a les 13.15 h, a la rambla de les Bòbiles.

Moià

-27a Exposició de pessebres i diorames nadalencs. Fins al 12 de gener, a l'ajuntament vell (plaça Sant Sebastià). Dissabtes i vigílies, de 17 a 20 h; festius, d'11 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Pessebristes de Moià.

-«Tradicionals Pastorets». Avui, a les 20 h, al claustre de l'escola Pia.

-Arribada del Pare Noel i cantada de nadales. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Sebastià. L'acadèmia d'idiomes Level celebra 20 anys. Hi haurà cantada de nadales a càrrec dels alumnes de música moderna de Quim Vila. Xocolatada i activitats per a tothom.

Monistrol de Calders

-Cagatió. Diumenge, a les 12 h, al pavelló.

Monistrol de Montserrat

-«Els Pastorets». Dissabte i diumenge, a les 18 h, a la sala Art i Esplai. 10 anys de representacions a càrrec d'Art i Esplai.

Montserrat

-Pessebre vivent de Sant Feliu de Llobregat, a Montserrat. Diumenge, a les 12 i a les 16 h, a la plaça de Santa Maria. Doble actuació amb les escenes principals del naixement de Jesús a càrrec d'actors i actrius de diferents generacions. Les representacions duraran 30 minuts i se'n faran quatre al matí i quatre a la tarda. Entre el claustre gòtic i el Centre de Coordinació Pastoral. Organització: Associació Cultural Calaix de Sastre.

Navarcles

-Fira Tió. Dissabte, de 10 a 19 h, a la plaça de la Vila. Tió gegant carregat de regals, parades al carrer, música, tallers familiars, espectacles...

-Pessebre amb diorames mòbils. Es podrà visitar diumenge i dilluns els dies 26, 29 i 30 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, d'11 a 13 h, al carrer Monestir, 1. Pessebre amb figures que es mouen a càrrec d'Ignasi Ferrer Jo. Visites concertades: 639 669 682 o naferjo@gmail.com.

-Concert de Nadal. Diumenge, a les 11.45 h, a l'església de Santa Maria. De la Coral de l'Esplai.

-La Quina Solidària. Diumenge, a les 17 h, al Katna Vell (passeig Cervantes, 1). Organització: Grup Solidari-Societat Coral Harmonia.

Navàs

-Nadales al carrer. Dissabte, a càrrec de la Coral Nova.

-Superquinto de Nadal. Diumenge, a les 18 h, al Pavelló Blau. Organització: CB Navàs i CE Navàs.

-Pessebre vivent. Diumenge, a les 18 h, al carrer i plaça de l'Església. Ho organització: Agrupament Escolta Ali-Bei.

-Concert de Nadal de la Coral Nova. Diumenge, a les 18 h, al Casal Sant Genís.

Olesa de Montserrat

-Diorames i pessebres. Fins al 12 de gener, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

-Desfilada de Santa Claus. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Santa Claus i el seu seguici recolliran les cartes pels carrers d'Olesa. Organització: Associació de Botiguers i Comerciants i Associació de Paradistes del Mercat Municipal d'Olesa de Montserrat.

-Escorxador Xics. Dissabte i diumenge, d'11 a 14 i de 17 a 20 h, a l'Escorxador. Amb jocs gegants, tallers nadalencs, espai petita infància, maquillatge i inflable. Entrada gratuïta. Els menors de 8 anys han d'anar acompanyats per un adult. Organització: Departament de Festes.

-50a Pujada del pessebre a Creu de Saba. Diumenge, a les 7 h, sortida des de la UEC. Caminada per deixar el pessebre, esmorzar i cantar nadales. Organització: UEC Olesa.

-Concert de Nadal. Diumenge, a les 18 h, a l'auditori de la Casa de Cultura. A càrrec de Les Veus d'Ariadna. Entrades: 5 euros.

Olius

-Guarniment de l'olivera de la plaça. Avui, a les 15.30 h, a càrrec de la comunitat educativa de la llar d'infants El Pi amb les boles que s'hauran fet entre tots al taller dels dimecres.

-Audició dels alumnes de trombó. Avui, a les 18.30 h, a la sala polivalent de l'ajuntament, concert dels alumnes de l'escola de música.

-Torronada i cagatió. Dissabte, a les 16 h, al local social de la plaça de l'Olivera, torronada i es farà cagar el tió i es cantaran nadales, acompanyats del Gegants de l'Hort.

La Pobla de Claramunt

-Pessebre de la parròquia de Santa Maria ? Al jardí de la casa rectoral. Obert dissabtes i diumenges fins al 2 de febrer, abans o després de les celebracions eucarístiques o concertar visita als telèfons 693 806 219 o 606 773 458. Organització: Parròquia de Santa Maria.

-Cagatió i arribada del patge Faruk a la llar d'infants Sol Solet ? Avui, al matí, a la llar d'infants municipal Sol Solet.

-Festa de Nadal a l'escola Maria Borés ? Avui, al matí, a l'escola Maria Borés.

La Pobla de Lillet

-32a Exposició de pessebres. Fins al 12 de gener, al centre cívic. Horari: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 28 de desembre, de 18 a 20 h. El dia 12 de gener, a les 19 h, es farà la cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Organització: Associació de Pessebristes de la Pobla de Lillet.

Puigcerdà

-Concert de nadales de l'escola Vedruna. Avui, a les 11 h, a l'església de Sant Domènec.

Puig-reig

-«Fem cagar el tió». Avui, a les 16 h, a la plaça de la Creu.

-Concert de Nadal. Diumenge, a les 12 h, al pavelló petit. A càrrec de l'Escola de Música.

Sallent

-Tió gegant. Fins al 7 de gener, a la plaça de la Verdura.

-Concurs d'aparadors. Fins al 24 de de desembre, a càrrec dels comerços de Sallent. Es pot guanyar una panera.

-Sorteig de 1.500 euros en vals de compra. Fins al 6 de gener, als comerços de Sallent.

Salo

-Cagatió. Diumenge, a les 17 h, al local social de Salo. Cal inscripció prèvia.

Sant Benet de Bages

-2n Pessebre vivent. Dissabte i diumenge i els dies 26, 28 i 29 de desembre, a les 18, 18.45, 19.30 i 20.15 h, a Món Sant Benet / Fundació Alícia. Pessebre del segle XXI dins d'un monestir del segle X. Incorporació de noves escenes i personatges, amb la participació d'un centenar d'actors i videoprojeccions. Entrades: 9 euros; i 5 euros per als infants d'entre 3 i 12 anys. Descomptes per grups. A la venda a www.monstbenet.com i a taquilla els dies de sessions.

Sant Quirze Safaja

-«El tió ja no pot més!». Diumenge, a les 11 h, al parc de l'Aigua. Cagatió, taller de cartes màgiques, lliurament de la carta a la bústia reial i pica-pica nadalenc.

Sant Vicenç de Castellet

-Pessebre vivent de la FEDAC. Avui, a les 18 h, al parc Catalunya. Organització: FEDAC Sant Vicenç.

-Fira de Nadal. Diumenge, tot el dia, als carrers del centre. Col·laboració: Eix Castellet. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

-Cagatió. Diumenge, a les 18 h, a la plaça de l'Ajuntament. Organització: Colla de Geganters.

Santa Margarida de Montbui

-Mercat d'artesania nadalenc. Dissabte, petit mercat d'artesania a la placeta de l'Ajuntament. Productes i descomptes especials en els comerços de la UEM. Fes cagar el Tió de la UEM a carretera de Valls, 37, al costat del Grup 2. Xocolatada organitzada per Viu la festa. Tallers infantils amb la col·laboració de Trenca l'Ou, Inama i Ampa Antoni Gaudí. Inflables per a la mainada a la plaça de l'Ajuntament. L'Associació Inama muntarà una paradeta per vendre manualitats fetes per les famílies del Casal, i dolços cassolans. També impartiran dos tallers per a la mainada (taps de suro i ninots de neu amb feltre).

-Tómbola solidària. Dissabte, durant tot el matí, al Boulevard, a càrrec de l'Associació Artesanas de Corazón.

-8è Concurs d'aparadors nadalencs. Dissabte, a les 13.30 h, al Boulevard, lliurament del premi a l'establiment guanyador del concurs.

-Animació infantil-musical. Dissabte, a les 18 h, al CCC La Vinícola. Amb l'actuació del grup Rovell de l'Ou. Grup musical infantil i contacontes.

-Arribada del patge Hammend a Montbui. Dissabte, a les 19 h, al CCC La Vinícola. La comitiva del patge reial arribarà fins a La Vinícola. A continuació, discurs del patge, amb el llibre Blanc i el llibre Negre.

Santa Maria d'Oló

-Fira de Nadal. Diumenge, durant el matí i fins al migdia, a la plaça Catalunya, parades d'artesania i productes de la terra i activitts per a tots els públics: animació infantil, visita guiada a l'Espai Hemalosa...

-Recollida de joguines. Diumenge, de 10 a 14 h, a la Fira de Nadal. Organització: Creu Roja.

-Concert de Nadal de l'Aula de Música d'Oló. Diumenge, a les 18 h, a l'Espai Hemalosa.

Santpedor

-Concert de Nadal de l'escola Riu d'Or. Avui, de 9 a 11 h, a la sala Cal Llovet. Organització: Escola Riu d'Or.

-Pessebre vivent de l'escola Els Gallarets. Avui, a les 12 h, a l'escola bressol municipal Els Gallarets.

-Exposició de diorames de Nadal. A partir de dissabte, al carrer Santa Anna número 2. A càrrec d'Ernest Falip.

-«Per Nadal comerç local». Diumenge, durant el matí i migdia, comerços oberts. A les 12.30 h, a la plaça Gran, cagatió. Cal recollir els tiquets a les botigues de CUSA, un tiquet per persona.

La Seu d'Urgell

-Pessebre de Castellciutat. Dissabte i diumenge i els dies 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, de 17 a 20 h, a l'església de Sant Feliu de Castellciutat. Pessebre artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Entrada gratuïta.

-Nadales al carrer. Fins avui, de 17.30 a 20.30 h, als carrers de la Seu. A càrrec de l'Escola Municipal de Música.

-Mercat de Nadal. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Patalín.

-Observació del solstici d'hivern a la catedral. Dissabte, a les 11.30 h, a l'Espai Ermengol. Visita guiada a càrrec de Pyrenne. Gratuïta.

-Sorteig del concurs d'aparadors. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Sant Roc. Organització: UBSU. Veïns i Botiguers del nucli antic.

-«El rescat dels minairons». Dissabte, el dia 28 de desembre i el dia 4 de gener, a les 19 h, i el dia 29 de desembre, a les 18 h, al teatre La Salle. Estrena de l'espectacle de teatre familiar a càrec de Pirineus Creatius i l'Ajuntament. Amb més de 100 participants urgellencs a l'escenari. Música en directe, dansa, titelles, ombres xineses i teatre. Cal consultar el preu de l'entrada.

Solsona

-Cantada de nadales de l'escola Arrels Primària. Avui, a les places i carrers del nucli antic de Solsona, a càrrec de l'alumnat de cicle inicial i 1r curs de cicle mitjà de l'Escola Arrels Primària. Recorregut de les cantades: 11.15 h, plaça de Sant Isidre; 11.30 h, plaça de Sant Pere; 11.45 h, plaça de Palau; 12 h, Consell Comarcal del Solsonès; 12.15 h, ajuntament de Solsona. Activitat en benefici de La Marató.

-Concert de Nadal de l'escola Setelsis. Avui, a les 15 h, a la sala polivalent. A càrrec de de l'alumnat de l'escola Setelsis.

-Recital de poemes i cançons sota l'arbre de Nadal. Avui, a les 15.15 h, a la plaça Major. A càrrec de l'alumnat de l'escola El Vinyet.

-Taller de Nadal: «La càpsula del temps». Dissabte, a les 11.30 h, al Museu de Solsona. Preu: 3 euros. Amb inscripció prèvia. Places limitades. Organització: Museu de Solsona.

Torre de claramunt

-Cagatió. Diumenge, d'11 a 13 h, al jardí de Torresport, davant del casal social Sant Joan Baptista. Amb xocolatada nadalenca i melindros.

Pinedes de l'armengol

-Cagatió. Diumenge, a les 13 h, al centre social Sant Joan Baptista. Organització: Comissió de Festes.

Súria

-Concert de Nadal de l'Escola Municipal de Música. Avui, a les 18.30 h, a la sala d'actes de la Residència Bell Repòs. Organització: Escola Municipal de Música i AMPA de l'Escola Municipal de Música, amb el suport de l'Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona.

-Cantada de nadales pels carrers de la vila. Dissabte, al migdia, a càrrec de la Societat Coral La Llanterna.

Vilada

-Cantada de nadales, assaig general. Avui, a les 17 h, al Casal Pirinenc. Obert a tothom, per recuperar la tradició. Cadascú pot portar els seus instruments. Organització: AMPA de l'Escola de Vilada i Coral Les Veus del Picancel.

-Cantada de nadales. Diumenge, a les 11 h, pels carerrs de Vilada. Organització: AMPA de l'Escola de Vilada i Coral Les Veus del Picancel.

Vilanova del Camí

-Recepció a les entitats vilanovines. Avui, a les 19 h, a Can Papasseit. Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí.

-Homenatge de les Noces d'Or. Dissabte, a les 12 h, a Can Papasseit. Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí.

-«Fem cagar el tió de Can Titó». Dissabte, a les 17 h, a la plaça del Mercat. Amb animació i tallers per a la quitxalla. Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí – Cultura i Associació Cultural Camp del Rei i Comissió de Festes.

-Ball de Cap d'Any de l'Associació de Pensionistes i Jubilats. Dissabte, a les 18 h, a Can Papasseit.

-Celebració de Nadal. Dissabte, a les 19 h, al local social de la Unión Cultural Extremeña Anoia (carrer del Roser, 34-36). Cantada de nadales i degustació de productes extremenys.

-Bingo popular nadalenc. Dissabte, a les 22 h, a l'escola Marta Mata. Preu: 1 euro per jugada (benèfic). Premis en forma de lots nadalencs amb la col·laboració de comerços locals i comarcals. Organització: Club Handbol Vilanova del Camí.

-Cagatió per als petits de la Unión Cultural Extremeña Anoia. Diumenge, a les 12 h, al local social (carrer del Roser 34-36).