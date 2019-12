De les baldufes a les Beyblade

Amb gairebé 90 anys i actitud d'un nen juganer, el navarclí Mateu Comellas (1930), més conegut com l'Avi Mateu, aprofita el seu temps lliure per inventar jocs i provar-los amb els infants del poble . El garatge de casa seva s'ha convertit en un museu on exhibeix més de 200 baldufes, que l'apassionen, i un munt de joguines i jocs que ha inventa ell mateix. És, també, un lloc de trobada per a molts infants que volen passar una estona divertida amb «l'avi del poble». Li agraden tot tipus de baldufes, menys les que aquest any són a moltes cartes de nens i nenes i que fins i tot tenen una sèrie de televisió: les Beyblade. «Aquestes baldufes no tenen cap mèrit, les d'abans s'havien de tirar amb un cordill i necessitaves tècnica per fer-les ballar bé», explica Comellas d'unes joguines automàtiques que no requereixen la destresa ni agilitat del tirador.

La història de les baldufes -també dites burot, ballaruga, balladora, trompa...– es remunta cap a l'any 4000 aC i hi ha historiadors que creuen que formava part d'un sistema per fer foc mitjançant fregament amb una fusta, tot i que d'aquella època se n'ha conservat alguna feta d'argila. Més tard, alguns filòsofs, com Plató, feien servir l'aparell per explicar als seus alumnes la metàfora del moviment. I després de 6.000 anys, «continua sent una de les joguines que més agraden als infants», reivindica Comellas. Els fabricants de joguines l'han reinventat; n'han fet amb llums, amb so i l'última moda són les Beyblade, creades al Japó el 1999 juntament amb una sèrie de dibuixos amb el mateix nom. Dues dècades després, una nova versió de l'anime, Beyblade Burst, les ha tornat a fer un producte buscat. Són un joguet amb un suport i un tirador que en tibar-lo dispara la baldufa. L'Avi Mateu és contundent: «A mi, si la canalla em ve amb aquestes baldufes no jugo amb ells, són massa fàcils de fer anar i no tenen cap gràcia».

El seu particular museu és testimoni de com han canviat les joguines al llarg del temps, no només les baldufes. Els joguets moderns són molt diferents i no convencen l'Avi Mateu. «Qualsevol joguina d'abans és millor, perquè podies jugar amb el pare o l'avi i ara amb les consoles és més solitari», diu. Per això dedica el seu temps lliure a ensenyar als més menuts diferents formes d'entretenir-se deixant les noves tecnologies, com els smartphones, ben lluny: «A la canalla sempre els dic que de tant estar amb el mòbil es quedaran ben immòbils», bromeja Comellas. Entre el jocs tradicionals que més agraden cita «el pam de paret, les xapes i els patacons». L'any vinent farà 90 anys i assegura que no ha perdut les ganes de jugar ni de compartir la il·lusió que desprenen els infants.