El 34è Campi qui Jugui estrenarà un gran espai per fer-hi les actuacions

El 34è Campi qui Jugui estrenarà un gran espai per fer-hi les actuacions arxiu/oscar bayona

Les festes i tradicions de Manresa i la comarca del Bages protagonitzaran el 34è Campi qui Jugui, que tindrà lloc del 27 de desembre al 4 de gener al Complex del Vell Congost de Manresa, on es repartiran més d'una trentena d'activitats a dins a i fora de l'equipament amb la supervisió i la dinamització de seixanta monitors coordinats pel CAE.

La present edició estrenarà un gran espai per acollir-hi les actuacions que, seguint la temàtica del saló, aniran a càrrec de grups tradicionals: bastoners, esbarts... Una altra novetat serà l'estrena d'un espai dedicat a la realitat virtual.

Hi haurà quatre room scapes dedicats a Manresa (l'àliga, les Bases de Manresa, la Festa de la Llum i el Bàsquet Manresa) i el dia 29 hi haurà els vehicles d'emergències de l'IPA Bages, que també organitzarà tallers a l'interior del complex. A banda, aquest dia es recolliran aliments per ajudar les persones que depenen de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara.

El Campi, que té un nucli dur format per cinc persones amb Sílvia Bayer de presidenta, obrirà tots els dies, de les 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, llevat del dia de Cap d'Any, que tancarà mitja hora abans.

Hi ha novetats en els preus. Els infants d'1 a 3 anys pagaran 2 euros, mentre que, fins a l'any passat, tenien l'entrada gratuïta. A partir de 3 anys, el preu no varia (6 euros), i a partir de 16 anys l'entrada costa 2 euros. Com l'any passat, els organitzadors mantenen una sèrie de descomptes i abonaments per fer més assequible l'assistència a aquest certamen a les famílies monoparentals i nombroses, d'una banda, i a les famílies més fidels al saló, de l'altra.

Hi haurà ludoteca, contacontes cada tarda amb Manel Justícia, pista americana per a petits i per a més grans i, pensant en els més menuts de la família, l'Espai Xics.

Enguany, Cristina Sànchez Safra, de Manresa, i Gisela Carmona Murcia, de Sallent, han guanyat el concurs de cartells convocat per l'Associació juvenil Campi qui jugui de Manresa. La il·lustració mostra quatre petits exploradors a punt per viure una gran aventura. -G. C.