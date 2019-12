Alerten que un torró de la marca Vicens porta llet no declarada

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit de la presència de llet en el torró tou d'ametlla de la marca catalana Vicens, tot i que no està declarat en el seu etiquetatge. L'agència recomana als al·lèrgics o intolerants a la llet que no el consumeixin, i remarquen que no hi ha cap risc per a la resta de consumidors.

L'AESAN va tenir coneixement d'aquest fet a través d'una notificació de les autoritats sanitàries catalanes. De fet, va ser la pròpia empresa fabricant la que va detectar el problema en un dels seus controls i va activar el procediment de gestió d'alertes. El producte, fabricat a Catalunya, s'ha distribuït a tot l'Estat, França i Andorra.