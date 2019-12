Cinc canapès per a triomfar per Nadal

Els menjars nadalencs són tota una tradició en les quals familiars i amics comparteixen il·lusions. Les vetllades entorn de taules plenes de menjar es repeteixen en milions de cases a tot el món.

Els menús de Nadal solen estar basats en plats abundants, en els quals no s'escatima en calories. Malgrat aquestes tradicions, cada vegada són més les llars que busquen menús més saludables per a afrontar els golafres d'aquestes dates. Un exemple són els canapès light, amb els quals aconseguiràs uns entrants d'allò més apetibles per a donar el tret de sortida als teus menjars per Nadal.



Salmó fumat amb crema de formatge i alvocat

Torra quatre llesques de pa i quan es refredin unta-les amb formatge de crema. Col·loca làmines fines d'alvocat cobrint el pa i afegeix-li tires fines de salmó fumat per damunt. Amaneix les torrades amb unes gotes de suc de llima i oli d'oliva verge extra.

Canapè de llagostins

Per a aquest aperitiu, necessitaràs quatre talls de pa integral, formatge de crema, cogombre agredolç en rodanxes i llagostins marinats amb una mica de suc de llimona.

Pela mig cogombre i talla-ho molt fi en rodanxes. En un cassó, aboca un got de vinagre blanc, un got d'aigua, un polsim de sal, una mica de pebre, una tassa de sucre i deixa que la mescla prengui temperatura al foc. A continuació, afegeix-li el cogombre perquè agafi el sabor agredolç desitjat.

Per a finalitzar, unta la torrada amb la crema de formatge, col·loca una rodanxa de cogombre agredolç i, per damunt, el llagostí marinat amb llimona.

Torrada de bacora amb ceba caramel·litzada i tomàquet

Talla la ceba en juliana molt fina i escalfa-la lentament durant 30 minuts. Retira-la i en la mateixa paella, torra les llesques de pa. D'altra banda, talla els tomàquets per la meitat i treu les llavors, per a poder rallar-los. En aquest suc afegeix-li una mica de sal i oli d'oliva. Ara, col·loca sobre la llesca una cullerada de tomàquet i per damunt, la ceba caramel·litzada i una làmina de bacora.

Croquetes d'espinacs i formatge blau

Per a elaborar les croquetes, el primer pas és coure els espinacs durant 5 minuts en aigua amb sal. A continuació, escorre'ls bé perquè deixin anar tota l'aigua. Ara, col·loca una paella al foc i fon la mantega. Ofega els espinacs en la mantega i afegeix dues cullerades de farina, removent fins que sigui absorbida pels espinacs.

Afegeix a poc a poc la llet, deixant que els espinacs l'absorbeixin abans d'afegir més. Remou fins a aconseguir una beixamel verda que sigui espessa com per a fer croquetes.

Tira el formatge blau i remou perquè es dissolgui bé. Deixa-ho reposar en una font fins que es refredi.

Per fer les croquetes, agafa una cullerada de la barreja, fes-la bola i passa-la per ou batut i pa rallat. Ara, pots, o bé congelar-les, o fregir-les directament amb oli d'oliva molt calenta. Deixa-les un parell de minuts per cada costat i escorre-les en paper de cuina abans de servir-les.

Torrada de paté d'albergínia amb bacallà fumat

Per a elaborar aquest entrant, el primer que has de fer és preescalfar el forn a 200 °C. Aprofita aquest temps per a rentar i assecar dues albergínies. Talla-les per la meitat de forma allargada i fes uns talls amb línies diagonals. A continuació, pinzella els talls amb oli d'oliva i folra la safata del forn amb paper de plata.

Deixa que s'enfornin les albergínies durant mitja hora fins que estiguin toves. Quan estiguin fredes, pela-les, retirant la pell amb les mans i fica els trossets en una trituradora. Afegeix un gra d'all, dues cullerades d'oli d'oliva, una cullerada de suc de llimona i mitja cullerada de sal. La mescla ha d'estar ben triturada, fins a aconseguir una pasta suau.

Posteriorment, agafa unes llesques de pa rústic i torra-les. A continuació, unta una bona capa del paté d'albergínia i col·loca per damunt un parell de rodanxes fines de bacallà fumat.