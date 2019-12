El conjunt històric de Fals, al Casino de Manresa

El conjunt històric de Fals, amb el castell, les dues torres de defensa i l'antiga església parroquial de Sant Vicenç, és l'escenari natural on cada any per aquestes dates se celebra el Pessebre Vivent de Fals, un dels més arrelats de les comarques centrals. Aquest any també és el protagonista del pessebre monumental que s'exposa per Nadal a l'Espai 7 del Casino. Es pot visitar de dimarts a dissabte de 6 a 9 del vespre; els diumenges d'11 a 2 i de 6 a 9; i el dia de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, de 6 a 9 del vespre.

El Pessebre Monumental és una iniciativa del Grup Pessebrístic de Manresa. Els darrers anys s'han reproduït conjunts monumentals, patrimonials o paisatgístics de la comarca com Sant Benet, Castellbell i el Vilar, Rajadell, la pedra seca o bé Manresa. En aquesta ocasió s'ha fet la rèplica del conjunt monumental de l'entorn del castell de Fals, al municipi de Fonollosa. Una vintena de persones han participat en l'obra sota la direcció de Jordi Muro i Vidal Orive.

L'exposició del pessebre monumental és una de les que atrauen més gent al Casino. Els últims anys ha rebut uns 15.000 visitants. També s'hi poden veure una vintena de diorames amb escenes bíbliques.