La Seu crea uns Pastorets propis amb mites pirinencs

El que va començar com un conte dins del programa «El món màgic de les mutanyes» que cada any programa l'Ajuntament de la Seu per ambientar la ciutat, es convertirà aquest any en una representació teatral que té com a objectiu consolidar una obra tipus Els Pastorets però amb referències locals.

Així, «El rescat dels minairons» parteix de l'imaginari popular del conte El tió de la Freita, d'Albert Galindo, i proposa una obra per ser representada a la Seu durant les festes de Nadal amb els minairons com a protagonistes, i l'Ot, la Urgell i el Peirot, com a personatges principals.

L'espectacle, tot i no ser infantil, està adreçat a tots els públics. Les funcions han estat programades a la sala d'actes del col·legi La Salle el 21 i 28 de desembre a les set de la tarda; el 29 de desembre a les sis de la tarda, i el 4 de gener a les set de la tarda. A l'espectacle participen prop d'un centenar de voluntaris, així com entitats i institucions de la Seu d'Urgell.

El preu de les entrades, que es poden comprar a l'Oficina de Turisme del carrer Major i del passeig Joan Grudieu, és de 10 euros a taquilla una hora abans de l'espectacle, de 8 euros anticipada i de 6 euros per a menors de 18 anys o majors de 65.