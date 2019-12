Fonollosa esdevé capital dels quadres vivents amb les Torres de Fals i el poble com a escenaris

El municipi de Fonollosa s'ha convertit en la capital de les recreacions nadalenques. I és que, des que el gener del 2008 al nucli s'hi celebra l'espectacle de la Nit Viva, en aquesta població hi conviuen per aquestes dates dos muntatges de referència de quadres vivents caire bíblic i costumista. I és que a no gaire distància, i dins del mateix terme, s'hi celebra des de fa quatre dècades el Pessebre Vivent del Bages, en el marc singular de les Torres de Fals. Similars, però diferents. I, sobretot, complementaris.

El Pessebre Vivent del Bages arriba a la 41a edició. Els veïns de Fals, Rajadell i altres localitats de l'entorn recrearan un any més la història del naixement de Jesús i portaran als visitants a fer un peculiar viatge en el temps bíblic i costumista. Tot plegat, en un marc natural privilegiat.

Enguany hi haurà representacions els dies 21 i 22 de desembre a 2/4 de 7; el 26, 28 i 29 (a 2/4 de 7 i a 2/4 de 8) i els dies 1, 4 i 6 de gener a 2/4 de 7. Les representacions tenen una durada aproximada d'una hora i, per tal que tothom pugui gaudir de l'espectacle, les sessions s'agruparan per grups de 250 persones.

Per la seva banda, la Nit Viva de Fonollosa tornarà a recrear la vida a pagès de fa més d'un segle combinant quadres d'oficis antics i pessebre. La representació transcorrerà pels carrers i l'interior de cases centenàries del Raval del Sastre amb la participació de més de 190 persones dels pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalia. Es podrà veure els dies 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener, a 1/4 de 7 i 2/4 de 8 del vespre.