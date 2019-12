El Moianès excel·leix en l'art dels diorames

El Moianès és terra de pessebristes. I ho demostra el fet que a Castellterçol enguany celebren 75 anys d'aquesta activitat artesanal i expositiva, mentre que a Moià s'hi podrà veure la 27a exposició de diorames.

Menció i celebració especial mereix enguany Castellterçol per aquests tres quarts de segle d'activitat pessebrística. Va ser el 1944 quan es va publicar el primer tríptic que convidava a la mainada i jovent a inscriure's en un concurs de pessebres, tradició que s'ha mantingut al llarg dels anys. Enguany ja es poden visitar (fins als 26 de gener) a l'edifici de les Escoles Velles una vintena llarga de diorames de gran qualitat. Però en aquesta ocasió s'hi ha sumat un al·licient, per aquests 75 anys. Els pessebres creatius també s'han escampat pels aparadors dels comerços i altres espais, i el dissabte 28 de desembre se'n farà una ruta per visitar-los.

A Moià, l'entitat pessebrista també té una llarga trajectòria i l'exposició de diorames que preparen ja està muntada i és visitable fins al 12 de gener. Enguany, però, els Pessebristes de Moià organitzen el primer concurs de pessebres del municipi. La iniciativa, que té una categoria de particulars i una altra d'establiments, ja té les inscripcions obertes. El concurs està obert a tota mena de pessebres: el tradicional, de molsa i figures, els familiars o els moderns. El jurat tindrà en compte el valor artístic, els detalls, la il·luminació i el bon gust en la presentació.