Reis d'aniversari a la capital de l'Anoia

Enguany es commemoren els 125 anys de la cavalcada de Reis d'Igualada i els organitzadors de la recepció a Ses Majestats han preparat una edició especial per celebrar la seva llarga continuïtat. La d'Igualada és una cavalcada particular, una de les més originals de les que es fan en la vigília de la festa de Reis. Melcior, Gaspar i Baltasar passejaran el dia 5 amb les seves carrosses i un estol de col·laboradors, patges, que faran el tradicional repartiment de regals enfilant-se amb escales fins als balcons i finestres de les cases igualadines amb mainada.

Però per recordar els 125 anys de cavalcada, els seus impulsors han previst que els dies previs es pugui veure com ha estat al llarg del temps la festa de Reis a través d'exposicions que es faran en diferents espais de la ciutat. A més, en diversos comerços repartits per tota la ciutat també hi haurà una mostra de fotografies de la festa.

Entre les novetats creades expressament per a la celebració també destaquen unes figuretes de pessebre que reprodueixen els tres Reis, un logotip exclusiu del 125è aniversari i un domàs per penjar als balcons i finestres. A més, les monedes de xocolata i l'embolcall d'aquestes llaminadures amb què el patge Faruk obsequia la mainada tindran al revers la reproducció del logotip commemoratiu, que també lluirà en el renovat disseny de les bosses plenes d'obsequis que es lliuren als infants el dia 1 de gener.

El calendari de la festa igualadina dels Reis s'estrenarà amb l'arribada del patge Faruk al pavelló de les Comes, el 28 de desembre. A les 18.30 hores començarà el festival infantil, amenitzat pel Grup La Cremallera, i a les 20 h farà l'entrada el patge Faruk, que abans haurà fet un petit recorregut amb el seu seguici pels principals carrers de la ciutat,.

A partir del 31 de desembre i fins al dia 4 de gener s'emetran el missatges radiofònics del patge Faruk, a través de l'emissora de Ràdio Igualada. I el lliurament de cartes al Patge Faruk tindrà lloc el dia 1 de gener al Teatre Municipal de l'Ateneu, des de les 10.30 h fins a les 14.30 h. La recepció de paquets serà a l'avinguda Mestre Muntaner, 99 (edifici Cal Carner) durant els dies 2,3 i 4 de gener.

Finalment, el dia 5 de gener Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a Igualada. A les 18.00 hores s'iniciarà la cavalcada.

Els Pastorets de Calaf

Entre els nombrosos Pastorets que es fan a Catalunya, a Calaf en fan una de les representacions de més qualitat. Aquests populars Pastorets es podran veure per primera vegada aquesta temporada el 25 de desembre, a les 7 de la tarda. El diumenge 29, la representació és a 2/4 de 6, i, a la mateixa hora, es faran tres posades en escena més els dies 12, 19 i 26 de gener.

Des de fa uns quants anys, Calaf també ha incorporat al calendari nadalenc les representacions dels Pastorets infantils, que tenen lloc aquest diumenge, 22 de desembre, el dissabte 28 i el dia de Reis, sempre a les 6 de la tarda.

A Olesa, aquest cap de setmana es posa en marxa una nova edició de l'Escorxador Xics amb jocs gegants, tallers nadalencs, espai per a la petita infància, inflables... Demà, a les 7 del matí es farà la 50a edició de la pujada del pessebre a la Creu de Saba, i a l'Auditori de la Casa de Cultura, les Veus d'Ariadna també faran el tradicional Concert de Nadal a les 6 de la tarda. Els dies 25, 26,29 de desembre i 6 de gener hi haurà els Pastorets, al Casal, a 2/4 de 7 i a 2/4 de 9.