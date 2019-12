Una representació a les eres del Poal

Més de 300 persones, de les quals unes 200 són figurants, fan possible una de les activitats més visitades durant les festes de Nadal a Manresa. Es tracta del pessebre vivent del Pont Llarg, que se celebra a la tarda-vespre del dia de Sant Esteve a les primeres cases del Poal, al final de l'avinguda Universitària. Una de les àrees rurals de la ciutat és l'escenari natural on es fa la representació, que l'any passat va rebre la visita de més de 2.500 persones. «El nostre pessebre és diferent cada any. Sempre hi ha alguna sorpresa. És el nostre tret distintiu», assegura Àngels Serentill, de l'organització.

Una de les novetats d'aquest Nadal és que hi haurà escenes noves. Això ha permès «reendreçar» el pessebre. Es reordenarà perquè els quadres que es representen tinguin un ordre més lògic. Els darrers anys una de les primeres representacions que es trobaven els visitants era l'establia aprofitant un lloc elevat amb molt bona visibilitat. Aquest any l'establia es podrà contemplar al final del recorregut, que és circular i amb entrada i sortida pel mateix punt. La casa de cal Ti, amb la morera al costat d'un gran safareig, serà, com els últims anys, un dels nuclis de la representació.

Qui passi pel pessebre vivent del Pont Llarg també podrà contemplar decorats nous. Així mateix s'han renovat uns quants vestits i, seguint la tradició dels dar-rers anys d'incorporar elements de l'època, aquest Nadal tindrà un especial protagonisme la forma que tenien de conservar els aliments a l'antiguitat, com salar-los o bé assecar-los.

Els darrers anys el pessebre ja havia introduït jocs de l'època gràcies a una tasca d'investigació i recerca feta amb el CAE, i l'any passat es va mostrar com es conservava el vi fa dos mil anys: amb gerres colgades al terra.

L'actual format del pessebre vivent del Pont Llarg es va estrenar l'any 2012 al costat de l'aqüeducte que hi ha a l'entrada de la zona del Poal de Manresa. Alguns dels seus arcs es fan servir per acollir escenes de l'espectacle. L'aqüeducte porta aigua de la Sèquia a aquesta zona del regadiu de Manresa. L'estructura fa més de 200 metres de llargada i té una trentena d'arcs. Tot i que se li atribueix un origen medieval, la construcció és de mitjan segle XIX. El pessebre es podrà visitar en sessions contínues de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.