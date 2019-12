Satanàs 'dirigeix' el muntatge, amb una actriu com a Llucifer

Les famílies que els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 6 de gener vagin a veure els Pastorets a la sala Els Carlins de Manresa es trobaran un muntatge amb força novetats, començant pel manresà-santjoanenc Pere Font, que s'hi estrena com a director i que relleva Ivan Padilla. Continuant amb els actors que faran de Rovelló, Lluquet, Llucifer i Marta, que són nous, i acabant per algunes de les escenes. A més a més, les representacions inclouran projeccions en alguns moments per fer-ho més espectacular.

Font, que durant un temps es va dedicar professionalment al teatre i que ha dirigit la Innocentada tres vegades, es va vincular a la sala Els Carlins com a actor a les obres L'art de la comèdia i La caiguda dels déus. A banda, fa tres anys que és el Satanàs dels Pastorets. Enguany, repetirà i, a més, dirigirà l'espectacle. Comenta que, com que ja hi ha molts canvis i és molt perfeccionista, ha preferit no afegir-hi el del seu paper per destinar temps a assajar.

Dani de Pedro s'estrenarà com a Lluquet; Jordi Suárez com a Rovelló; Aina Font, «la meva filla», com a Marta, i una actriu, Imma Torrecillas, farà de Llucifer. El que era impensable fa uns anys ja no ho és tant ara, cosa que celebra Font, com la decisió dels Pastorets de Balsareny d'incorporar una Rovellona al muntatge.

«Més dinàmic»

Pel que fa a la posada en escena, l'actor explica com a novetat que hi haurà projeccions que es combinaran amb els decorats clàssics per fer alguns moments més espectaculars. A més a més, hi ha afegit «alguna esceneta» que s'havia suprimit i que «quant a composició de la història era important», i també ha canviat algunes escenes, que mantenen el mateix text però han guanyat ball i música. Tot plegat, per fer-ho «més dinàmic».

Font recalca que els Pastorets dels Carlins «són una acumulació dels diferents directors que els han fet. Cadascun hi ha aportat alguna cosa que no es perd amb el pas del temps perquè funciona».

Quant a la durada, fa notar que no variarà de la de l'any passat, que començava a les 6 de la tarda i s'allargava fins a les 8 del vespre i deu minuts amb la mitja part inclosa, mentre que, abans, durava fins a 3/4 de 9 del vespre. Comenta que si hi ha cap canvi serà de deu minuts, però que no serà especialment perceptible.

La primera és del 1910

Els Pastorets als Carlins són una cita obligada de cada Nadal. La primera funció de l'aleshores Juventud Carlista Manresana va ser el dia de Nadal de l1910, amb el títol, Los pastorcillos en Belén osea El nacimiento de Jesús. Des del 2011 formen part del Patrimoni Immaterial de la ciutat.

Les entrades costen 12 euros i 6 per als menors de 7 anys. Es poden comprar per Internet al lloc web www.elscarlins.cat i al Punt d'Atenció del carrer de Sant Miquel, 10, de dijous a dissabte, de 6 de la tarda a 8 del vespre.