Solsona substitueix la pista de gel per un parc de Nadal

L'Ajuntament de Solsona ha presentat aquest any una novetat important respecte a l'agenda nadalenca de les festes del 2018. Es tracta de la substitució de la pista de gel sintètic per un parc de Nadal que durarà més dies i que es dirà Il·lujoc. El parc, destinat a infants de 0 a 14 anys, estarà situat a la Sala Polivalent i obrirà del 23 al 31 de desembre amb un gran ventall d'activitats.

Tot i això, hi haurà dos dies que no estarà obert al públic, el dia de Nadal i el de Sant Esteve. Els altres dies sempre estarà disponible però amb diferents horaris, ja que obrirà de quatre de la tarda a vuit del vespre els dies 23, 24, 27 i 30; de deu a una i de quatre a vuit el dia 28, i de deu del matí a una del migdia el 31.

La regidora de Cultura i Educació, Judit Gisbert, assegura que «enguany hem apostat per un canvi de format per sorprendre els infants i buscar més confort en un espai interior, també guiats per l'excel·lent acollida dels 'Dssabtes amb els patges' dels darrers anys».

Així, el consistori ha decidit incloure aquesta jornada en el programa del parc de Nadal Il·lujoc. Els patges reials i els escribes visitaran la Sala Polivalent el dissabte 28 de deu a una i de quatre a vuit. Durant tota la jornada hi haurà tallers de temàtica nadalenca, un espai de ludoteca, inflables, multiactivitats i la màgica visita dels elfs.

Pel que fa a la resta d'activitats, els dies 23 i 24 s'organitzaran tallers, una zona de multiactivitats i un circuit de segways. L'aventura serà la protagonista dels dies 27 i 28 amb la instal·lació d'un circuit d'aventura i el 30 i 31 amb la d'un rocòdrom. A part de les activitats principals, tots els dies hi haurà inflables i un espai de ludoteca.

A part del dissabte 28, el programa presenta dues jornades especials. El 24 es convidarà tots els infants a fer cagar el tió de cinc a dos quarts de vuit, i el 31 al migdia els més petits podran celebrar les campanades infantils, canviant els dotze grans de raïm per crispetes.