Trucs per gaudir d'un Nadal sostenible i conscient | GETTY IMAGES

Nadal és l'època de l'any quan més regals emboliquem, més menjar preparem i més enllumenada tenim la casa. Tots aquests hàbits nadalencs comporten no tan sols una gran despesa econòmica sinó una generació de residus per sobre de la mitjana anual. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, la ciutadania genera un 3% més de residus per Nadal que la resta de l'any.

Entre àpats i festivitats, s'estima que cada llar espanyola gasti durant aquestes festes 554 euros de mitjana, xifra que suposa un augment del 2,4% respecte a la despesa real de l'any passat, segons l'Estudi de Consum Nadalenc 2019 de Deloitte. Deu anys enrere, l'Institut de Medi Ambient d'Estocolm va calcular que els països rics podien arribar a emetre fins a 650 quilograms de diòxid de carboni per persona durant les festes de Nadal.

La conscienciació social vers el medi ambient ha incrementat davant l'amenaça de la crisi climàtica. En conseqüència, cada cop és més reincident la necessitat de celebrar el Nadal de manera responsable, segura i sostenible.

Fora el plàstic dels nostres plats



Menjar durant les festivitats combina un alt nombre de persones a taula amb grans ingestes d'aliments. Segons Greenpeace, només un 25% del plàstic que consumim es recupera. Per tal d'evitar fer un ús excessiu del plàstic durant els àpats d'aquestes festes, utilitzar coberts reutilitzables i comprar aliments a granel són dues de les opcions preferents per tal d'evitar tirar els envasos. A més, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Bages, a través de la campanya Regala amb cap, assegura que la compra de productes ecològics o de proximitat és un factor que s'ha de tenir en compte per tal de reduir la despesa energètica que suposa la gestió logística dels productes.

Regala experiències o reutilitza embolcalls



Segons recomana la guia Per a un Nadal més sostenible publicada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, aquestes festes cal regalar emocions. Una entrada al cinema o al teatre poden ser una alternativa per tal d'evitar despeses a l'hora de comprar coses materials. Així mateix, el procés d'embolcallar els regals pot tenir un cost mediambiental molt elevat si no es reciclen els embalatges. L'ús de paper reciclat i diaris també poden ser una alternativa molt més sostenible.

Redueix el consum d'energia



L'Agència Catalana de Consum determina que una de les claus per fomentar un consum sostenible és l'ús eficient i responsable de l'energia. Segons dades de la Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE), a Espanya, la despesa elèctrica per llar augmenta un 28% de mitjana en aquestes dates. Per fer-ho, els experts recomanen utilitzar llums de baix consum i reduir les hores d'encesa del pessebre i l'arbre de Nadal.