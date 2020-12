Una iniciativa bagenca proposa trobades virtuals amb els patges

La covid-19 i la nova normalitat han capgirat la previsió dels actes de Nadal tal com els coneixem fins ara. El lliurament de la carta al patge o patgessa dels Reis d'Orient és un dels moments en què es formen les ara no volgudes aglomeracions, però també és el moment en què els infants s'acosten més als ajudants de Ses Majestats i hi poden conversar una estona. Per intentar mantenir l'essència d'aquest acte en un escenari com l'actual, l'empresa bagenca E2S Creativa, en col·laboració amb la Fundació.cat, es va proposar desenvolupar una proposta digital que permeti als nens i nenes tenir el seu particular contacte amb els emissaris reials. El que ha creat la factoria d'orígens cardonins és Patge.cat, una plataforma digital que permet assignar trobades virtuals amb patges o patgesses d'entitats, escoles o municipis. Qualsevol entitat que sol·liciti l'ús d'aquesta plataforma disposarà d'un domini personalitzat al web.

En aquest espai web (personal per cada entitat, escola o municipi) hi ha un formulari i un calendari per escollir dia i hora per a la videotrucada amb el patge. El formulari també serveix per recollir la informació necessària perquè el patge conegui més l'infant en qüestió; nom, aficions, i què vol o desitja que li portin els Reis. D'altra banda, la plataforma permet habilitar l'elecció d'un patge en particular (blanc, ros o negre) i crear tres visites simultànies per tenir més hores disponibles. Així mateix, es poden descarregar plantilles de cartes als Reis en format PDF. I si es té pensat retransmetre la cavalcada o un esdeveniment similar la nit de Reis o els dies previs, es pot afegir el vídeo en directe.

A més, per agilitar la recepció dels infants durant les visites, es disposa d'un apartat que indica en temps real el nom i les dades dels infants a mesura que es vagin connectant a la videoconferència.

Com a entitat privada i sense ànim de lucre, la Fundació.cat facilita aquesta plataforma de forma gratuïta. Els seus creadors en destaquen la seguretat que aporta, «ja que evita les massificacions que comporta cada any l'entrega de la carta als patges i el cara a cara entre patge i infant»; que és bidireccional, perquè es tracta d'una proposta online però que permet la interacció entre patge i infant; i que és molt personalitzable. A més, és una eina «inclusiva», perquè «permet que cap infant es quedi sense poder xerrar una estona amb el patge, ni que estigui confinat».