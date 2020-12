12 llibres infantils i juvenils per a aquest Nadal

1. BAMBI. Felix Salten i Benjamin Lacombe. Edelvives. 29,90 €. Un nou i imperdible llibre objecte del mestre Lacombe, que rescata i crea al detall, amb il·lustracions i un desplegable capaços de transmetre la por, la tensió i la tristesa en aquesta versió íntegra de la novel·la de Salten, del 1923. Obra que, lluny de la versió de Disney, originalment es va pensar per al lector adult i va ser prohibida pels nazis per recordar la persecució jueva. Un llibre per a joves i no tan joves.

2. PETITA&GRAN ZAHA HADID. Mª Isabel Sánchez Vegara / Asun Amar. Alba Editorial. 16 €. Volia que semblés que els edificis es movien, que estaven vius. El llegat i la figura de la pionera arquitecta angloiraquiana, guanyadora del prestigiós premi Pritzker, i apassionada feminista, arriba als infants de 5 o 6 anys gràcies a aquest nou àlbum (també en castellà) de la potent col·lecció Petita&Gran, que rescata grans dones –i ara també homes– de la història.

3. EL LLIBRE DE GIANNI RODARI. G. Rodari / Marta Altés. Blackie Books. 12,90 €. L'any del centenari del naixement del gran pedagog i geni de la fantasia, aquesta edició de luxe il·lustrada per Marta Altés ofereix una antologia dels seus millors contes i poemes a més de recordar la seva vida i obra. Amb noves traduccions, de Jordi Martí i Yannick Garcia, inclou fotos inèdites i extractes d'entrevistes i assajos. Anaya també ha rellançat diversos títols de Rodari.



4. L'ICKABOG. J.K. Rowling. Salamandra. 19 €. La creadora de Harry Potter torna amb un conte infantil, sobre un nen, una nena i el monstre del títol, que durant el confinament va difondre 'online' per entregues convidant nois de tot el món a enviar dibuixos sobre el relat. Ara, després de passar un concurs, aquestes il·lustracions completen aquest volum solidari (ha donat els drets per ajudar contra la pandèmia).

5. MICROBIS MONSTRUOSOS. Geert Bouckaert, Marc Van Ranst i Sebastiaan Van Doninck. Takatuka. 17,50 €. Pertinent i oportú títol que ajudarà els més grans a explicar als infants que a més de virus nocius com la covid-19 o l'Ebola també hi ha bacteris útils sense els quals no podríem viure. Aquest àlbum també ajudarà a entendre per què cal rentar-se les mans o com la ciència s'enfronta a les malalties que causen.

6. EL GRAN LLIBRE DELS SUPERTRESORS IMPORTANTS DE DEBÒ. Susanna Isern i Rocío Bonilla. Flamboyant. 17,90 €. En moments difícils com els actuals, aquest àlbum recorda que hi ha coses més valuoses que les materials. En aquesta llista de tresors per reivindicar hi ha la família, els amics i amigues, la naturalesa, els animals o els somnis, però no són els únics. A partir de 8 anys.

7. LEO VERDURA. INTEGRAL. Rafa Ramos. Norma. 39,95 €. Feliç recuperació d'un clàssic del còmic juvenil dels 80 i 90, el protagonitzat per l'icònic lleó vegetarià i discrepant del desaparegut Rafa Ramos, aparegut al 'Pequeño País'. 500 pàgines de vinyetes intel·ligents, subversives i divertides, que interpel·len els joves sense infantilismes i per les quals no ha passat el temps. Bona manera de mostrar-les a les noves generacions.

8. CUENTO CONTIGO. Santiago Segura i Max. Nuevo Nueve. 16 €. L'actor i director Santiago Segura i Max, un dels referents del còmic del país, s'uneixen per crear aquest relat que convida a oblidar-se dels contes d'animalets o de pirates per descobrir el món que hi ha més enllà de les pantalles dels mòbils i teles.

9. MÅNGATA. Ricard Ruiz Garzón. Edebé. 10,50 €. Un caminet de plata que forma sobre l'aigua la llum de la lluna. És el significat d'una paraula que només existeix en suec: mangata. Per aquest camí aquàtic ballarà la Jana, que amb 12 anys pateix per la mort de la seva germana gran, per acceptar la pèrdua. Un cant a la diversitat i a la riquesa de les paraules de la mà de l'escriptor i periodista barceloní.

10. ARISTÒTIL I DANTE DESCOBREIXEN ELS SECRETS DE L'UNIVERS. Benjamin Alire Sáenz. L'Altra Tribu / Cross Books. 14,95 €. Premiada amb el Llibreter, aquesta novel·la per a nois de més de 14 anys parla de l'introvertit Ari, que no deixa de pensar en el seu germà, que està a la presó, i del parlador i setciències Dante. Són mexicans, un de pell més blanca i l'altre, morena. No tenen gaire en comú, però entre tots dos neix una amistat que els farà créixer.

11. PIPPI CALCESLLARGUES. Astrid Lindgren / Ingrid Vang Nyman. Kókinos. 15,90 €. Les divertides aventures de la mítica pèl-roja rebel, descarada i agosarada, creada per l'escriptora sueca fa 75 anys, recuperades ara en tres títols, amb els dibuixos de la danesa Ingrid Vang Nyman (1916-1959). A partir de 8 anys.

12. ELFS AL CINQUÈ PIS. Francesca Cavallo. B de Blok. 16,95 €. De la coautora de 'Contes de bona nit per a nenes rebels', aquesta proposta nadalenca explica la història de tres infants que es muden amb les seves dues mares tres dies abans de les festes a una nova ciutat, amb un alcalde que es diu Avorriment. Allà, el Pare Noel els demanarà ajuda i coneixeran deu elfs. Des de 7 anys.