El Patge Reial de Regió7 espera la teva carta i té un vídeo per a tu!

El Patge Reial de Regió7, preparat per rebre les cartes dels nens i nenes de la Catalunya Central

El Patge Reial de Regió7, preparat per rebre les cartes dels nens i nenes de la Catalunya Central

Aquestes festes, que per la pandèmia se celebraran sense cavalcades de Reis ni les habituals recollides de cartes dels patges, Regió7 ha creat un espai virtual perquè els menuts de la Catalunya Central puguin fer arribar igualment els seus desitjos a Ses Majestats. Com a recompensa, els participants rebran un vídeo molt especial del mateix patge.

La Bústia del Patge Reial de Regió7 és una aplicació molt senzilla d'utilitzar. S'hi pot accedir des de la portada de Regió7.cat o des de la secció Nadal de la mateixa web, i funciona tant per a ordinadors com per a dispositius mòbils. També directament des d'aquest mateix enllaç: >> Accedeix aquí a la Bústia del Patge Reial de Regió7

El propi patge del diari és l'encarregat de rebre els nens i nenes i explicar-los què han de fer amb un vídeo introductori. A continuació, i amb l'ajuda dels seus pares o d'algun adult, accediran a un formulari on podran escriure la seva llista de regals dirigida als Reis Mags o adjuntar-la en format Word o PDF (els arxius vàlids han de tenir un pes inferior als 3 MB).

Un cop enviada la carta, tots els participants rebran un missatge de confirmació i podran veure un últim vídeo que el patge de Regió7 ha gravat per a ells. Els adults rebran també un correu electrònic amb l'enllaç d'aquest mateix vídeo per poder-lo tornar a visualitzar on i quan es vulgui.