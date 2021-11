Barcelona encendrà els llums de Nadal el proper 24 de novembre. Enguany la ciutat estrena un nou model d'il·luminació LED -que ja es va presentar al maig- que reivindica Barcelona com a ciutat del disseny i defuig de les il·luminacions més tradicionals. Els llums s'exhibiran als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener. Aquest 2021 la inversió de l'Ajuntament en la il·luminació de Nadal és de 2.148.500 euros, un 32,46% més. Com ja es va dir, a més, es manté la subvenció del 75% del cost dels llums als eixos comercials per donar suport a comerciants. L'acte d'encesa de tota la ciutat començarà el proper dimecres a les 6 de la tarda a la plaça de Catalunya amb l'espectacle Ombrana, de la companyia Ponten Pie.

En conjunt, s'il·luminen més de 100,5 km lineals de vies públiques, una xifra similar al 2020 (99,8). "Els llums de Barcelona d'enguany seran més i millors", ha destacat en roda de premsa el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, que ha posat en valor el "salt qualitatiu" que fa la ciutat amb un nou disseny "únic" que renova els llums utilitzats durant prop d'una dècada.

Collboni també ha indicat que s'aposta per un model sostenible, perquè són llums LED que es poden reutilitzar els propers anys donant-los altres formes.

Horari d'encesa dels llums de Nadal a Barcelona

A partir del 25 de novembre, els llums estaran encesos entre les 17.30 h i les 23 h de dijous a diumenge. Divendres i dissabte s'allargarà fins a la mitjanit i la nit de Cap d'Any i la nit de Reis fins a les 2 h de la matinada.

Barcelona estrena un nou model d'il·luminació

El nou concepte d'il·luminació, dissenyat per l'estudi d'Antoni Arola, es podrà veure a la plaça de Catalunya, al carrer Aragó i a la Gran Via de les Corts Catalanes, en una aposta del consistori per donar protagonisme al centre de la ciutat. Aquests tres espais lluiran dissenys senzills, fets amb tires de LED combinades de diferents maneres. A banda, s'il·luminarà per primera vegada la Ronda Sant Pere entre Passeig Sant Joan i Urquinaona.

La proposta és que la plaça de Catalunya sigui el centre i hi haurà un cercle gegant format per diversos radis i amb algunes garlandes que vincularan alguns edificis del voltant de la plaça simulant una mena d''impluvium'.

Al carrer Aragó les mateixes tires s'utilitzaran per formar una paral·laxi, és a dir, es crearan imatges a mesura que es canvia el punt de perspectiva de qui ho mira. D'aquesta manera, de prop no es veuran imatges però de lluny es crearà l'efecte visual d'estels, fruit de la intersecció de diverses tires en diferents trams.

Per últim, a la Gran Via les tires LED serviran per crear unes formes que simulen làmpades amb la idea de simular el concepte de 'casa'. A més, la Ronda Sant Pere tindrà llums de Nadal per primera vegada.

Com a novetat respecte la proposta ja presentada al maig, s'ha afegit la instal·lació d'enllumenat formant la paraula 'Barcelona' de color vermell i en majúscula en dos punts de la ciutat: a Gran Via (entre Bailén i Muntaner) i a Aragó (entre Bailén i Aribau).

Collboni ha afirmat que s'aposta perquè el centre de la ciutat, amb plaça Catalunya com a epicentre, sigui el cor de la il·luminació com a mesura de suport als comerciants i l'economia del centre, tocada per la pandèmia.

L'espectacle 'Ombrana' per amanir l'encesa

A banda de la il·luminació a la plaça de Catalunya, aquesta també comptarà amb l'espectacle Ombrana, que omplirà de circ, teatre i música en directe la part central de la plaça, que podrà acollir més de 1.000 persones de públic sense reserva prèvia. Pensat per a tots els públics, Ombrana tracta de la història d'una nena nouvinguda a Barcelona que descobreix la ciutat i les seves llums.

L'impacte del preu de la llum

Preguntada per l'impacte del preu de l'energia, la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha apuntat que no han pogut calcular l'augment i ha posat l'accent en què tota la il·luminació és sostenible perquè és LED i està subministrada per Barcelona Energia. La potència contractada aquest any és de 734,96kW amb tecnologia LED en la pràctica totalitat de les instal·lacions.