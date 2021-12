Nadal s'apropa, i això és sinònim de la tornada dels torrons a la majoria de cases. És un dels productes estrella de Nadal i, de fet, cada vegada n'hi ha de més sabors.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet un rànquing de torrons en funció de la seva qualitat. En total n’ha analitzat 25 de tous, 16 d’ells, de Xixona, que continua sent el predominant a les taules nadalenques. També ha estudiat 20 forts.

L’anàlisi

L’OCU ha concretat que després d’analitzar els 25 torrons tous, i tot i que la composició clàssica hauria de contenir ingredients naturals, hi ha un 60% d’aquests productes que han recorregut a substituts barats del sucre i la mel. Els xarops de glucosa i el sucre invertit són els productes que utilitzen.

També han trobat que més de la meitat dels torrons de Xixona fan servir l’additiu E471, un emulsionant. A més, han remarcat que això passa fins i tot als productes sota l’etiqueta d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Torró de Xixona.

Segons la seva opinió, s’hauria d’«evitar l’ús d’aquesta etiqueta en aquests productes per protegir les elaboracions tradicionals i donar un valor afegit a l’etiqueta d’IGP». Un altre dels factors per fer aquest rànquing ha sigut el preu dels productes. El més car té un preu de 39,58 euros/quilo. Aquest és un dels més mal valorats per part d’aquest organisme.

Els millors tous

El millor torró de l’anàlisi és un torró IGP de Xixona de marca tradicional: l’Antiu Xixona Calidad Suprema Etiqueta Transparente. Amb un 70% d’ametlla és considerat de molt bona qualitat i ha rebut una puntuació de 70. El preu és de 14,40 €/kg.

El Delaviuda Turrón Blando Calidad Suprema el segueix de prop amb 67 punts i el preu se situa en 19,90 euros/quilo.

Finalment, en la tercera posició del podi hi ha el Dor Turrón Blando Calidad Suprema, que ha rebut una puntuació de 66 i té un preu de 9,16 €/quilo.

#Alimentación ¿Cuáles son los mejores turrones blandos y tipo Jijona?

➡️Antiu Xixona Calidad Suprema y y Delaviuda Calidad Suprema destacan por sus buenos resultados. Aunque también hay buenos productos de marca blanca por menos de 10 euros el kilo 👇 https://t.co/IWZIqoSxtS — OCU (@consumidores) 1 de diciembre de 2021

Els millors forts

En la categoria dels torrons forts, el més ben puntuat segons l’OCU és el Dor Turrón Duro Calidad Suprema amb una puntuació de 84 punts i amb un preu de 9,16€/kg.

L’Eroski Seleqtia Turrón de Alicante IGP Caldiad Suprema ha rebut els mateixos punts que l’anterior, però té un preu superior (17,65 euros/quilo). En el tercer lloc amb una puntuació de 79 se situa l’Antiu Xixona Turrón Duro Alicante IGP Calidad Suprema, amb un preu de 18,86 euros el quilo.