Ets dels que espera ansiosament que l'1 de novembre la cantant Mariah Carey inauguri Nadal amb el seu tradicional post a Instagram? Si és així, segur que ja t'has submergit en el món de les nadales, la xocolata calenta, els torrons i les pel·lícules temàtiques. Les plataformes de continguts audiovisuals com Netflix, HBO, Amazon Prime i Disney+, entre altres, coneixen aquest ninxo de mercat, motiu pel qual cada mes de desembre estrenen contingut amb Nadal com a eix principal.

Encara que les històries varien segons la producció, totes tenen la mateixa essència, la passió per la festivitat. Si tu també esperes aquestes novetats any rere any, et portem un recull de les últimes pel·lícules que no et pots perdre aquest 2021.

'Por fin solo en casa'

Una pel·lícula no pot passar desapercebuda si la trama comença quan una família marxa de vacances al Japó i s'obliden el seu fill a casa. És el cas de Max Mercer, el protagonista de deu anys d'aquesta nova comèdia d'aventures de la famosa franquícia nadalenca. El film, que es pot trobar a Disney+, mostra com l'infant ha de protegir la seva casa d'uns intrusos que volen entrar-hi per recuperar un valuós tresor familiar.

'Requetecambio de princesa'

És la tercera entrega de la saga 'Cambio de Princesa' de Netflix. En aquesta producció, la reina Margaret i la princesa Stacy demanen l'ajuda de Fiona per recuperar una relíquia de valor incalculable. La trama és ben curiosa, tenint en compte que Vanessa Hudgens encarna els tres personatges principals. Tres joves iguals físicament, però ben diferents alhora donen vida a aquesta comèdia romàntica. És convenient estar ben alerta per no perdre's amb el rol de cadascuna de les joves que encarna Hudgens.

'El chico que salvó la Navidad'

Netflix estrena aquest Nadal la història d'un noi anomenat Nikolas que s'embarca en l'aventura de buscar el seu pare. El viatge l'ha de fer cap al nord, ja que el seu pare es troba en el llegendari poble dels elfs, Elfhem. Nikolas no viatja sol, ho fa acompanyat d'un ren anomenat Blitzen i un ratolí.

'¡Qué duro es el amor!'

Aquesta producció de Netflix compta amb la reconeguda Nina Dobrev (Crònicas Vampíricas) com a protagonista. En aquest cas, encarna l'escriptora Natalie Bauer, que viu a Los Angeles i s'enamora de Josh Lin per una aplicació de cites. L'escriptora decideix viatjar per Nadal a Nova York per conèixer el que creu que és el noi dels seus somnis i, un cop allà, descobreix que ha sigut víctima d'un engany. El jove que havia conegut resulta ser 'un nerd' que no té res a veure amb les imatges que li enviava. Tot i això, Bauer viu a Nova York uns dies intensos que no oblidaràt.

'Un padre por navidad'

També a Netflix, aquesta producció relata la història de quatre germanes enfrontades entre si. Aquestes es troben enmig d'un curs de com intentar aconseguir una bona harmonia familiar quan el seu pare es presenta inesperadament a casa seva per Nadal.

'Soltero hasta Navidad'

Peter busca evitar ser jutjat per la seva família per no tenir parella. Per això, li demana al seu millor amic, Nick, que es faci passar pel seu xicot i l'acompanyi a casa durant les festes nadalenques. Una comèdia romàntica indispensable de les noves produccions de Netflix.