El Nadal és a tocar i, amb ell, els dinars i sopars típics d'aquestes dates. Ho notem per l'encesa dels llums, per l'agenda plena d'actes nadalenc si també per les nombroses ofertes i promocions que anuncien els supermercats. Una de les cadenes que més èxit està tenint és Mercadona, que ha posat en oferta les caixes de carrabiners, un producte que està arrasant per la relació qualitat-preu.

La caixa de carrabiners que triomfa I és que, quan es prepara el menú de Nadal, un dels aliments que no hi pot faltar són les gambes. I hi ha qui va un pas més enllà i opta pels carrabiners, que tenen un sabor més intents i permeten xuclar el cap. A més, són molt fàcils de preparar i ja sigui sols o acompanyats són molt bons. Mercadona és conscient que la tendència de molts supermercats és fer pujar els preus de productes molt buscats durant les festes i, en canvi, ha decidit nedar contracorrent i ha rebaixat la seva caixa de carrabiners. Per això s'ha convertit en pocs dies en un dels productes estrella. La caixa es ven sota la marca Hacendado i la de mig quilo es ven per 54,95 euros, fet que suposa el preu mínim històric d'aquest producte. Ja s'està fent difícil de trobar a moltes botigues de Mercadona. És bo o no xuclar els caps de les gambes i els llagostins?