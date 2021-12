S'acosta Nadal, i amb ella alguns dels costums més arrelats a la societat. Una d'elles, recuperada enguany amb la normalització de les relacions socials després de la pandèmia, són les reunions d'amic invisible. Menjars o sopars en les quals amics, companys o familiars intercanvien regals després de sortejar qui serà el seu destinatari, i sent aquest secret per a la resta del grup.

Aquesta pràctica es tracta d'una opció divertida per donar i rebre regals entre grups socials, amb un cost controlat i uniforme i sense haver de dedicar grans quantitats de temps a buscar els presents.

A més, es tracta d'una oportunitat per a posar a prova la creativitat de cadascun, ja que els regals poden anar acompanyats de pistes, detalls o bromes que facin més interessant l'experiència.

Sovint, preparar aquests regals és una tasca fàcil, sobretot quan hi ha un vincle proper amb el receptor. No obstant això, en altres ocasions toca donar una sorpresa a persones els gustos de les quals desconeixem, per la qual cosa costa més decidir quin serà l'obsequi amb el qual encertar en la tasca.

Per això, aquesta llista de regals originals per a fer amb motiu de l'amic invisible podrà facilitar la tasca als qui més dubtes tinguin fins a última hora.

Jocs de taula

Des dels més tradicionals (Cluedo, Risk, Trivial, jocs de cartes...) fins als innovadors com els 'escape rooms' casolans, els jocs de taula són tot un clàssic i no poden faltar en cap llar per amenitzar moments casolans o reunions socials. Amb un ampli rang de preus, segur que trobes la millor possibilitat per a sorprendre aquesta persona a la qual t'ha tocat fer el regal.

Material de papereria

Agendes, quaderns o llibretes, per exemple. La varietat d'opcions és immensa, i sempre són una bona alternativa. L'opció dels planificadors anuals és perfecta per aquestes dates, i pocs es resisteixen a un bloc de notes d'edició cuidada. Un regal senzill, clàssic i a l'hora original, que servirà per quedar bé amb qualsevol persona i que permet ser complementat amb qualsevol altre detall.

Mesuradors de CO₂

Amb la conscienciació social sobre la pandèmia i la importància de mesures com la ventilació, guanya força la tendència a tenir a casa o a l'oficina ítems tecnològics que ajuden a prevenir les situacions de major risc de contagi. Un d'ells són els mesuradors de CO₂, que serveixen per detectar quan l'ambient està excessivament carregat i fa falta renovar l'aire amb la finalitat de minimitzar les opcions de traspassar el virus d'unes persones a unes altres.

Càmeres subaquàtiques

La tecnologia ja acompanya tots i cadascun dels moments de la nostra vida, i un dels quals ha patit una revolució més gran recent és el temps que passem sota l'aigua. A més de 'smartwatches' submergibles, ja totalment popularitzats, un altre 'gadget' s'ha inclòs en les nostres immersions subaquàtiques, són les càmeres que permeten captar els nostres moments de busseig. Fa uns anys, el seu preu era realment elevat. No obstant això, avui dia aquests dispositius s'han popularitzat fins a tal punt que són accessibles per a qualsevol mena de pressupost.

Kits de menjar o beguda

Les opcions són innombrables. Kits per a fabricar cervesa artesanal, uns altres per elaborar sushi a casa... fins i tot sets per preparar gintònics alternatius i originals. Per un preu molt raonable, qualsevol pot tenir a casa seva un complet pack amb el qual preparar el seu menjar o beguda preferida. I per poc que coneguis els gustos del teu amic invisible, sens dubte l'encertaràs amb aquesta elecció.