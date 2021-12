No hi ha festivitat sense nadales, motiu pel qual hem preparat un recull amb 13 cançons estrenades aquest 2021 que no poden faltar-te durant les celebracions. N'hi ha de tots els estils i per a tota la família. Des d'Elton John passant per Ariana Grande fins a Roger Mas, totes les seleccionades són perfectes per amenitzar-te les sobretaules.

Al llistat hi trobaràs cançons en català, castellà i anglès. Algunes d'elles destaquen pel seu estil comercial, però d'altres, ressalten pels seus videoclips. Aquestes són les 13 cançons que et proposem: 1. 'Fall in Love in Christmas', de Mariah Carey, Khalid i Kirk Franklin

2. 'Que tremolin els arbres', de Beth

3. 'Ya llegó la navidad', d'Ariann

4. 'You deserve it all', de John Legend

5. 'Stretchy Pants', de Carrie Underwood

6. 'I just called to say I love you', de Pentatonix

7. 'The Christmas sweater', de Michael Bublé

8. 'Merry Christmas', d'Ed Sheeran i Elton John

9. 'Santa, can't you hear me?', de Kelly Clarkson i Ariana Grande

10. 'Blanca navidad', de La Oreja de Van Gogh

11. 'Diario de navidad', de LAS NOVIAS

12. 'Drunk on Christmas', de Darren Criss

13. 'Totes les flors', de Roger Mas Les sis pel·lícules d'estrena que no et pots perdre aquest Nadal La música és un element imprescindible durant els sopars o dinar de Nadal, per la qual cosa aquest llistat et servirà per obtenir inspiració si les nadales tradicionals no et fan el pes.