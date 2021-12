El compositor i pianista sallentí Carles Cases oferirà un concert de piano sol el diumenge 2 de gener, a les 17 h, a l’ermita-estudi de Sant Esteve de Comià, al municipi de Borredà. Es tracta d’una proposta, amb aforament reduït, per celebrar l’any nou. La reservad’entrades ja es pot fer a management@carlescases.com. No és el primer cop que Cases obre les portes de la seva ermita-estudi, una proposta que sempre ha tingut molt bona acollida. Es tracta d’un espai íntim, en el qual es pot veure de prop l’intèrpret, autor de nombroses bandes sonores, de música per a orquestra i responsable dels arranjaments del cantautor Lluís Llach.