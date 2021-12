Els Pastorets d’Els Carlins estrenaran, enguany, una sessió matinal. Serà el diumenge 2 de gener a 2/4 de 12 del migdia. Es tracta d’una iniciativa per afavorir l’assistència a l’espectacle familiar que, any rere any, se cita al teatre del centre de Manresa.

Els Pastorets s’han escenificat ininterrompudament a Els Carlins des del 1939. La covid tampoc no va poder abatre, l’últim Nadal, el Lluquet i el Rovelló de Josep Maria Folch i Torres. Ni Satanàs ni Llucifer. I aquest any tornaran a ser dalt l’escenari.

La principal novetat és la sessió matinal del diumenge 2 de gener a 2/4 de 12 del migdia aprofitant que la versió que es representa de l’obra de Folch i Torres s’ha escurçat. No arriba a les 2 hores, amb la qual cosa es pot dur a terme una doble funció. I això és el que han decidit fer a Els Carlins com a prova pilot. Les representacions es faran els dies 26 de desembre, 1, 2, 6 i 9 de gener a les 6 de la tarda, a més a més de la del diumenge dia 2 al migdia.

Versió reduïda

A causa de l’emergència sanitària, el Nadal passat Els Pastorets d’Els Carlins ja es van representar amb una versió reduïda. Aquest any també, però s’ha allargat una mica. Sota la direcció de Pere Font, l’obra dura prop de 2 hores i s’ha eliminat la mitja part «per evitar que hi hagi interacció entre el públic», explica Josep Maria Soler, d’Els Carlins. «Hem fet aquesta adaptació, sense mitja part, i hem escurçat una mica el text». Com que l’espectacle és més curt de l’habitual, permet fer l’esmentada sessió del migdia.

De novetats tècniques aquest any n’hi haurà poques. «És un any de supervivència», remarca Soler. «L’any passat va ser un acte de resistència. Si no es van deixar de fer cada any des del 1939, n’hi havia d’haver. No són anys de normalitat, però la idea és aquesta». Tornen, doncs, els Pastorets més semblants als de sempre.

Igual que a l’última edició, els assajos s’han dut a terme en grups separats i amb mascareta. Fins al dia de l’assaig general i, és clar, de les representacions.

El principal repte dels Pastorets d’Els Carlins, i dels que es representen arreu del territori, és recuperar el públic que l’any passat va deixar d’anar-los a veure per l’emergència sanitària. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web elscarlins.cat