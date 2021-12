Aquest Nadal tornen els Pastorets a Berga. La representació d’El Bressol de Jesús de Serafí Pitarra es tornarà a escenificar pels carrers de la capital berguedana els dies de Nadal i Sant Esteve.

Amb la incertesa generada per la pandèmia de la covid i per la impossibilitat de garantir la seguretat sanitària al Teatre Municipal per a tots els actors, actrius, tècnics i col·laboradors, l’Agrupació Teatral la Farsa decideix repetir el format dels Pastorets al carrer un any més. Enguany, però, hi ha novetats. S’augmentarà el nombre de sessions per tal que tothom els pugui veure, i els Pastorets seran immersius, és a dir, que el públic prendrà part de les escenes amb els personatges del quadre.