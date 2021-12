El caneló és un fix a les taules de Nadal. Hi ha famílies que ja fa dies que n’han bullit la pasta, n’han elaborat un suculent farcit, s’han passat una bona estona embolicant-los i els han congelat esperant el dia del gran àpat: aleshores, beixamel, formatge, forn i a taula. Regió7, partint del caneló tradicional, ha proposat un repte juganer al cuiner Jordi Llobet, que actualment inicia un nou camí en un centre de demostració i degustació culinària, Espaigastro Jordi Llobet.

La proposta era poder mantenir la tradició del caneló però passat per un sedàs de cultures del món. I d’aquí n’han sortit sis plats que són una volta als gustos del món, de nord a sud i d’est a oest. Es pot pensar en algun element que no sigui la típica pasta italiana (sovint feta amb productors de casa nostra) per embolicar un caneló? Es pot embolicar un farcit de verdures amb fines fulles d’albergínia i fer una proposta de plat molt mediterrani o bé utilitzar el salmó per enrotllar un farcit de bacallà i transportar-nos als països del nord d’Europa. O treballar amb altres cobertures més tradicionals de la cuina asiàtica o introduir les saboroses espècies (i eliminar el porc) en alguns canelons per al nord d’Àfrica. I la cuina mexicana de les populars fajites podrien treure el cap en aquesta taula de sabors del món?

Jordi Llobet ens ha obert la cuina, ha parat la taula i aquesta és la seva proposta.