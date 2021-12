El teatre Kursaal de Manresa ha escollit, mitjançant un càsting, els nous actors que faran els papers del Jan i la Júlia: seran els manresans Andreu Mauri i Gina Gonfaus. Debutaran amb El meu primer Nadal al Kursaal, que es podrà veure a la Sala Petita del 28 al 30 de desembre i el 3 i 4 de gener, en funcions a les 16.30 i a les 18 h. Els actors tenen 21 anys i estudien a l’Escola d’Arts Escèniques Aules de Barcelona. L’espectacle, ja un clàssic per als més menuts, repassa les tradicions nadalenques. Actors i espectadors, amb música en directe, cantaran cançons de Nadal i no hi faltaran el tió, els Reis d’Orient, el pessebre, l’arbre de Nadal...