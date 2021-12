Diverses poblacions del Bages han estat preparant durant setmanes el retorn de les representacions de Pastorets a una certa normalitat després del peculiar Nadal de l’any passat, en què molts grups es van replantejar la posada en escena per adaptar-la a unes fortes restriccions per la pandèmia. Enguany es manté la incertesa, però si no es capgira la situació, en general s’ha previst un retorn de les funcions tal com eren el 2019 «i amb moltes ganes, però a l’aguait» per si hi ha d’haver adaptacions d’última hora, segons ha apuntat des de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya el surienc Josep Peramiquel.

Al Bages, on fa uns quants dies les poblacions que en fan van presentar conjuntament els Pastorets amb els Satanassos de protagonistes, la majoria opten per recuperar al màxim la normalitat, més enllà de les mesures que ja s’han anat adoptant fins ara, com els assajos amb mascareta. En alguns casos, l’elenc (o una part) se sotmetrà a una prova d’antígens abans d’actuar. És el cas de Sant Vicenç, on es manté una certa reducció d’actors que fan de poble o que canten i ballen, però l’essència hi serà ben present, i amb novetats que reflectiran contextos viscuts darrerament. Es faran a Cal Soler, el dia 2 de gener a les 6 de la tarda i per Reis a les 7 de la tarda.

D’entre els que integren la Coordinadora, també hi haurà Pastorets a Navarcles, que els recupera després del format de web-sèrie que es va adoptar l’any passat. A més, retorna el qui fou el seu primer director, Jaume Costa, i es dona el cas que la filla de qui fa de Satanàs, acabada de néixer, farà de nen Jesús. Hi haurà funcions per Nadal i Sant Esteve a les 7 de la tarda, i per Reis a les 6, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas.

Súria també recupera el format habitual després que l’any passat se’n reduís la durada i també els músics i els cantaires. Se’n faran 6 funcions, el dia de Nadal a les 7, i per Sant Esteve i els dies 1, 2, 6 i 8 de gener a les 6, al Teatre del Foment Cultural.

En el cas de Cardona, en Bato i en Borrego són els protagonistes d’uns Pastorets amb barbarismes per la seva versió adoptada del castellà, i que el Traspunt manté per no perdre’n la genuïtat, juntament amb la música, que també és original. Es faran al teatre Els Catòlics per Nadal, Sant Esteve, i els dies 1,2 i 6 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda.

D’altra banda, els Pastorets de Balsareny mantindran la readaptació especial amb menys actors i menys durada que es va fer l’any passat, i que els converteix en uns Pastorets «moderns i trencadors». Hi haurà funcions per Nadal a les 6 i a 2/4 de 8, i el 2, 9 i 16 de gener a les 5 i a les 7.

També es faran Els Pastorets a Els Carlins de Manresa el 26 de desembre i 1,2, 6 i 9 de gener a les 6 de la tarda. El dia 2 també hi haurà sessió matinal a 2/4 de 12. On no n’hi haurà és a Santpedor.