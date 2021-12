Manresa 2022 porta a la Cova de Sant Ignasi el grup vocal Qvinta Essençia, que omplirà de melodies renaixentistes i nadalenques l’església amb el concert de Nadal que tindrà lloc el diumenge 2 de gener, a les 18 h. La formació —nascuda a Barcelona— presentarà O magnum mysterium, un recital que té el renaixement com a punt de partida i que arriba fins als nostres dies amb obres de compositors com Tomás Luis de Victoria, Luca Marenzio, Francisco Guerrero i el català Mateu Fletxa. Qvinta Essençia és un grup amb una clara devoció per les músiques del segles XVI, XVII i XVIII, des de la música del Renaixement espanyol fins a Bach.