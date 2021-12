Sallent viurà aquest diumenge una arrelada Fira de Santa Llúcia, que, com en l’edició de l’any passat, s’ubicarà al passeig 1 d’Octubre, un espai que permet esponjar millor les parades i on els visitants poden fer un recorregut circular. La mostra tradicional de caràcter artesà aplegarà unes setanta parades de productes nadalencs (pessebres, tions, espelmes...), de regal (bosses, joies...), roba i alimentació, entre d’altres. Les parades es complementaran amb actes culturals i lúdics per a totes les edats, que animaran la jornada i convertiran la fira en un preludi de les festes de Nadal. Entre altres, es recupera la cercavila de cultura popular. La fira es clourà amb el ball de bruixes de Sallent, els trabucaires i rom cremat. I a l’Ateneu, concert amb la Zarigüella.