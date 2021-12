Les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, podran tornar a lluir amb tot el seu esplendor aquestes festes. El conjunt monumental serà de nou el bucòlic escenari de la cita nadalenca més emblemàtica de la comarca: el Pessebre Vivent del Bages. Després de l’aturada de l’any passat a causa de la pandèmia, la representació torna amb la mateixa força que l’ha convertida en una de les cites ineludibles de les festes de Nadal. L’espectacle es podrà veure des d’avui i fins al dia de Reis amb un total de 12 funcions.

L’Associació Cultural Recreativa de Fals ha preparat una representació molt similar a l’habitual, però amb alguna petita variació perquè s’ha adaptat el recorregut per garantir la seguretat dels visitants. En aquest sentit, s’ha habilitat un camí d’entrada i un altre de sortida per evitar creuaments de gent i guanyar fluïdesa.

D’altra banda, l’aforament s’ha limitat a 250 persones perquè, segons explica un dels coordinadors del pessebre, Francesc Parcerisas, els assistents «s’hagin de parar el mínim de temps possible al lloc i puguin anar circulant». A més, les entrades només es podran comprar anticipades per internet i els visitants no podran fer l’habitual torrada de pa un cop finalitzat el pessebre. A canvi, a la sortida se’ls donarà l’espetec i un tall de coca «perquè se’l puguin endur».

El paratge de les Torres de Fals és el marc on esdevenen la trentena de quadres del pessebre més degà de la comarca, que alterna escenes de paisatge costumista amb les de caràcter essencialment bíblic. A l’espectacularitat habitual s’hi sumaran enguany millores tècniques relacionades amb la il·luminació.

La pandèmia deixarà per segon any consecutiu el municipi sense l’altra gran cita amb quadres nadalencs: la Nit Viva de Fonollosa. El seu format, amb escenes dinàmiques i algunes que transcorren per l’interior de cases particulars del poble, que són l’essència del muntatge, han fet inviable la representació. Tampoc es farà el Pessebre Vivent de Sant Benet de Bages.