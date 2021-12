Puigcerdà viu un programa de Nadal que, plantejat com una temporada turística d’hivern, proposa activitats durant les setmanes prèvies a les festes. Les més tradicionals se centren en la celebració de Pastorets, cantades de nadales i concerts.

Així, el programa inclou per a aquest divendres, dia 17 de desembre, la representació d’Els pastorets per part dels alumnes de sisè de l’escola Vedruna. La sessió és a les vuit del vespre al Casino Ceretà. La mateixa escola Vedruna reprendrà el fil del programa amb un concert de nadales el dimecres, dia 22, a partir de dos quarts d’onze del matí. Els primers que cantaran seran els alumnes d’infantil i cicle inicial i, a partir de tres quarts de dotze i tres quarts d’una del migdia, els de cicle mitjà i superior i els d’ESO. El concert també es farà al Casino Ceretà. El mateix dimecres al vespre es farà a la capella de Gràcia una sessió de nadales i poemes a càrrec de la coral Capella de Santa Maria i la Inestable Ceretana de Teatre. La vetllada començarà a dos quarts de deu de la nit. El programa nadalenc es reprendrà divendres a partir de les cinc de la tarda amb l’activitat «Vine a fer cagar el tió!», que es farà a la plaça del Call. La gran festa dels regals té prevista la finalització a les set de la tarda. El dilluns dia 27 s’activarà un any més el casal de Nadal La Quitxalla winter, una activitat important per a les famílies que, a causa de la punta turística, tenen més feina i no poden estar amb la mainada. El dijous dia 30 es farà una sessió de nadales pels carrers entre les sis i les set de la tarda a càrrec de la coral Capella de Santa Maria. El mateix dia s’instal·larà a la vila el patge fumera. El programa preveu un apartat musical amb El cant de la Sibil·la, dijous, i el concert de Cap d’Any.