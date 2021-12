El Nadal se celebrarà, si la pandèmia ho permet, amb una relativa normalitat a Igualada i a bona part de les poblacions de l’Anoia i el Baix Llobregat Nord. No serà encara una agenda d’actes com la del 2019, però ja s’hi assemblarà bastant, amb recuperació de representacions de Pastorets, per exemple, de mercats de Nadal, concerts i d’activitats per als més menuts. Amb tot, encara hi ha algunes precaucions que han pres els mateixos organitzadors, i tenint en compte que la situació de la pandèmia té dades cada dia més negatives, caldrà estar atents a les decisions que es prenen, sobretot per activitats grupals.

A Igualada s’ha preparat un seguit d’activitats de lleure per a infants a diferents espais de la ciutat. A la plaça Cal Font hi haurà una àrea d’aventura, que possiblement serà al centre. Demà el Pla d’Òdena viurà el tradicional Mercat de Nadal, afegit al que ha hi ha habitualment. I també demà, l’església de la Tossa de Montbui acollirà de nou el concert de Nadal. A Calaf, per exemple, es recuperen les representacions dels Pastorets, una tradició molt arrelada al Casal, i a la mateixa ciutat d’Igualada ja es va anunciar que es recuperarà la cavalcada de Reis. Caldrà veure com resolen els organitzadors el lliurament de regals que es feia a balcons i finestres de les cases. Pel que fa a l’àrea d’aventura situada a Cal Font, els nens i nenes podran gaudir d’un laberint, un circuit de karts i balance bike i dos circuits d’aventura que se sumaran al rocòdrom i al circuit de Pump Track que ja hi ha instal·lat a la plaça. Estarà obert del 27 de desembre del 2021 al 4 de gener del 2022, en horari d’11.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h. El dia 31 de desembre estarà obert només al matí i el dia 1 de gener estarà tancat. I també hi haurà casals de Nadal repartits en sis espais de la ciutat: Centre Cívic de Fàtima, escola Gabriel Castellà, escola Ramon Castelltort, Espai Cívic Centre, L’Escorxador i Museu de la Pell. L’Ajuntament vol garantir que el grup d’infants estigui controlat.