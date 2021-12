La Seu d’Urgell té els seus propis sabors de Nadal. Per les festes deu establiments comercials de la ciutat ofereixen productes elaborats especialment per a l’ocasió. Es tracta del Forn Serafí, El Mos, Cal Duat, Fleca Sansa, Forn Ventura, Forn Sant Joan, Forn Blasi, Pastisseria Cadí, L’Infús i l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, amb productes dolços i salats, i infusions. Segons ha explicat l’Ajuntament, tots aquests sabors de Nadal es poden adquirir a cadascun dels establiments urgellencs i es podran trobar durant totes les festes nadalenques. Com és habitual, els comerços que participen en la campanya s’identifiquen amb un minairó d’alumini de mida real a la porta, així com un cartell identificatiu dels Sabors de Nadal. Per la seva part, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell participa en aquesta campanya gormanda amb la col·lecció de sucrets decorats amb un minairó. N’hi ha sis de diferents. Igualment, restaurants de la Seu i comarca també posaran estovalles de paper als comensals infantils amb dibuixos de minairons perquè puguin pintar-los.