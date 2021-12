Una representació en miniatura del Camí de Sant Ignasi des d’Azpeitia fins a Manresa és el motiu d’enguany del pessebre monumental que fa possible any rere any el Grup Pessebrístic de Manresa.

S’inaugura avui, dissabte 18 de desembre, a les 6 de la tarda al Centre Cultural el Casino, i es podrà visitar fins al dia 9 de gener, de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h, diumenges i Sant Esteve d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, Nadal i Cap d’Any de 17.30 a 20.30 h; dilluns tancat. El Grup Pessebrístic de Manresa ha triat aquest motiu just quan se celebren els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa. Iniciat oficialment el 20 de maig passat a Pamplona, l’Any Ignasià recobra una dimensió especial a Manresa, epicentre de la celebració, on sant Ignasi va passar onze mesos decisius en la seva transformació espiritual. La ciutat prepara per al 2022 tota una programació commemorativa del cinquè centenari de la conversió d’Ignasi de Loiola, fundador dels jesuïtes.