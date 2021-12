Després que el Nadal passat s’introduís el trenet de Nadal en unes festes marcades per la situació sanitària de la covid-19 que no va permetre tenir cavalcada de Reis ni altres actes tradicionals, l’èxit que va tenir aquesta iniciativa ha fet que el consistori solsoní l’hagi volgut recuperar de cara a les festes d’enguany. L’Ajuntament de Solsona ha ampliat tant el nombre de sessions del tren com el trajecte que realitza en el seu recorregut pels carrers de la ciutat. Aquest cap de setmana es duran a terme les últimes sessions del trenet de Nadal. Per participar-hi cal reservar entrada o es pot comprar, si n’hi ha de lliures, en el moment abans de pujar al tren.