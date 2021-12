Els darrers anys han proliferat les festes que popularitzen la tradició secular de fer cagar el tió. A Sant Vicenç, però, en tenen una amb segell distintiu. D’una banda, per la veterania, ja que va néixer el 1989 i, per tant, ja suma tres dècades. I, d’altra banda, perquè posa el tronc nadalenc al centre de la celebració, que obliga a complir certes pautes. Però també perquè té elements únics, com per exemple els Tioners, personatges encarregats de portar el tió i marcar les pautes. Enguany, el tornaran a portar a la plaça de l’Ajuntament (l’any passat es va fer estàtic al pati de l’escola Sant Vicenç). Serà demà a les 5 de la tarda. Hi haurà els gegantons, diferents tradicions i l’animació de Les sals del mar.