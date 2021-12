Un vegada més, la banda de la Unió Musical del Bages, formada per una seixantena de músics, donarà la benvinguda a l’any nou amb el tradicional Concert de Cap d’any, el dissabte 1 de gener, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. La formació, que dirigeix Dídac Mirallas Vila, estrenarà el 2022 interpretant músiques de compositors reconeguts com Johann Strauss, Jacob de Haan, Carlos Marques, Gustav Holst i Naohiro Iwai. L’actuació tornarà a tenir la col·laboració de l’Escola Municipal de Dansa de Moià Somnis, dirigida per Maite Guerrero Gómez. Des de la seva creació, el 1996, la banda ha signat el concert de Cap d’Any a Manresa.