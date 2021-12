El doctor Jesús Román Martínez, president del Comitè Científic de la Societat Espanyola de Ciències de l'Alimentació (SEDCA) destaca que en celebracions com les de Nadal, "hem de mantenir l'estil de vida i dieta saludable que ens marca la dieta mediterrània, elaborant menús equilibrats i complementaris, ja que això ens reportarà gran quantitat de beneficis per a la nostra salut".

Com a recomanació principal durant aquestes festes, el professor Martínez aconsella evitar l'acumulació de menjars excessius durant diversos dies, i anar alternant alguns menjars i sopars amb opcions més saludables com a plats de verdura, ingesta de fruites i fins i tot infusions que evitin la mala digestió dels àpats.

Un element clau que forma part de les celebracions nadalenques, de la dieta mediterrània i, per extensió, de la nostra cultura, és el consum de begudes fermentades com la cervesa. La cervesa aporta beneficis en el nostre sistema immune sempre que es consumeixi de manera moderada, assenyala el doctor.

A més, el professor Martínez afirma que "la hidratació té un paper fonamental" en la nostra dieta. Així, tot i que recorda que la beguda que ha de prevaler en la nostra dieta és l'aigua, en aquestes dates, hi ha la possibilitat d'optar, de manera moderada, per begudes fermentades per diversos motius: l'aportació calòrica total d'un got de 200 ml (una canya) de cervesa aporta tan sols 88 kcal. No s'ha d'oblidar que el consum moderat és de 200 ml de cervesa en el cas de les dones (una canya) i de 400 ml de cervesa en homes (dues canyes).